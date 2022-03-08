Розуміють, що такий у них на ціну золота: у полонених окупантів виявили викрадений телевізор
8 березня 2022 , 23:02Читать новость на русском
Джерело:телеграм Оперативний ЗСУ
У мережі оприлюднили чергове відео з полоненими окупантами. Цього разу в них виявили телевізор.
Хотіли вивезти його до Росії. Річ у тім, що безліч компаній й торгових марок припинили зовсім або призупинили роботу на території країни-агресорки, тож окупанти розуміють, що такий ТВ тепер у них буде на ціну золота.
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У полонених окупантів виявили викрадений телевізор: відео
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