Розуміють, що такий у них на ціну золота: у полонених окупантів виявили викрадений телевізор

У мережі оприлюднили чергове відео з полоненими окупантами. Цього разу в них виявили телевізор.

Хотіли вивезти його до Росії. Річ у тім, що безліч компаній й торгових марок припинили зовсім або призупинили роботу на території країни-агресорки, тож окупанти розуміють, що такий ТВ тепер у них буде на ціну золота.

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У полонених окупантів виявили викрадений телевізор: відео

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