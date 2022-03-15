Розвідка боєм не вдалася: українці розтрощили окупантів в бою під Кам'янкою

Російські окупаційні війська вирішили прорватися вперед на Авдіївському напрямку. Але зазнали чималих втрат.

Окупанти вирішили провести розвідку боєм в районі населеного пункту Кам'янка. Та на них очікувала невдача. Зазнавши чималих втрат, ворог був змушений відійти.

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Невдача під Кам'янкою стала не єдиною для окупантів. Українські військові продовжують знизувати ворога і в інших місця. Так, під час атаки на Маріуполь, яка закінчилася невдачею, загальні втрати противника склали близько 150 осіб, 2 танки, 7 БМП та один БТР.

Артилерія та авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.

Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.