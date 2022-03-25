Розвідка показала список окупантів-артилеристів, які вбивають українців
Українська розвідка оприлюднила список військових 50-го самохідного артилерійського полку 42 мотострілецької дивізії армії РФ, які вбивають українців.
У розвідці додали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці будуть притягнуті до відповідальності.
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Кожен українець повинен знати їхні імена, бо вони цинічно вбивають людей. Загалом у списку – 667 людей. Командир полку – полковник Саладін Сергій Миколайович.
Список російських артилеристів / Список розвідки
До слова, до росіян нарешті почало доходити, що насправді вони ніякі не "асвабадітєлі", а – загарбники. У тимчасово окупованому Мелітополі 70 військових збунтувалися проти свого злочинного керівництва та відмовились брати участь в бойових діях проти ЗСУ.
Важливо – Втрати Росії станом на 25 березня: