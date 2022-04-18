Розвідка виявила полковника, який зрадив Крим у 2014 і тепер давав злочинні накази на Київщині

Українські розвідники розповіли інформацію про зрадника України. Гарькавенко Валерій Вікторович зрікся нашої країни в 2014 році, а тепер прийшов воювати проти нас.

У російських окупантів той дослужився до звання полковника. Навіть став командиром 25 окремого загону спеціального призначення "МЕРКУРІЙ", що базується в Смоленській області Центрального округу військ національної гвардії Росії.

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Зрадник воює проти України

Тепер же під час нападу Росії на Україну Гарькавенко командував тактичною групою 25-го окремого загону спеціального призначення Центрального округу військ національної гвардії Росії. Був у складі посиленої тактичної групи №1 угруповання російських військ "СХІД".

Українська розвідка дізналась, що з лютого по квітень 2022 року саме цей підрозділ брав участь в операції із захоплення Києва з західного напрямку. Також особовий склад під його командуванням причетний до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

Ким був Гарьковенко до зради

У розвідці кажуть, що до 2014 року зрадник служив у Внутрішніх військах МВС України. Був заступником командира 9-ї окремої бригади Кримського територіального командування. Ця військова частина № 3009 базувалась у Сімферополі.

Після того як Росія окупувала Крим, Гарькавенко не прибув на територію континентальної частини України до зазначених пунктів збору. Він зрадив військовій присязі та перейшов на бік окупанта.

"Шановний" Валерію Вікторовичу, наше Управління вже пропрацьовує варіанти щодо покарання Вас: або доставка до суду, або знищення на місці. До зустрічі,

– пообіцяла зраднику розвідка України.

Також оприлюднили на нього дані. Відома його біографія, адреса реєстрації й проживання, інформація про родину (сімейний стан, діти, фото жінки та відомості щодо неї).

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