росія не просувається на фронті і здатна лише на локальні атаки, – розвідка Британії

Минулого тижня на лінії фронту відбулися лише мінімальні зміни. Це свідчить про здатність росії проводити лише локальні атаки обмеженими силами.

Про це заявили британські розвідники. Там додали, що на Донбасі після невеликого просування з початку серпня російські війська підійшли до околиць Бахмута, але ще не зайшли у населений пункт.

Важливо Ворог намагається наступати на Донбасі, але марно: карта бойових дій станом на 20 серпня

Яка ситуація на інших напрямках

Розвідники зазначили, що росія не докладала великих зусиль для наступу на запорізькому чи харківському напрямках.

На південному заході ані українські, ані російські сили не просунулися на херсонську лінію фронту. Проте дедалі частіші вибухи в тилу російських ліній, ймовірно, навантажують логістику та авіабази Росії на Півдні,

– додали у розвідці Британії.

Як далі розвиватиметься хід подій

У розвідці Британії зазначили, що навряд чи наступного тижня ситуація істотно зміниться. Російські війська наразі, ймовірно, готові лише до обмежених локальних нападів, рідко залучаючи більше роти військ.

"Однак протягом наступних місяців ініціатива перейде до тієї сторони, якій вдасться сформувати надійні, віддані сили для наступальних операцій", – спрогнозували розвідники.

Що відбувається на Донбасі

У Генштабі ЗСУ зазначили, що Українські військові стримують російських окупантів. Найбільш напружена ситуація – на Сході та Півдні держави.

На Слов'янському напрямку зафіксували обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Довгенького, Сулигівки та Мазанівки.

зафіксували обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Довгенького, Сулигівки та Мазанівки. На Краматорському напрямку ворог стріляв зі ствольної та реактивної артилерії біля Роздолівки, Сидорового, Спірного та Пришиба. Вів повітряну розвідку в районі ведення бойових дій. Неподалік Івано-Дар'ївки намагається вести наступ, бойові дії тривають.

ворог стріляв зі ствольної та реактивної артилерії біля Роздолівки, Сидорового, Спірного та Пришиба. Вів повітряну розвідку в районі ведення бойових дій. Неподалік Івано-Дар'ївки намагається вести наступ, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку зазнала вогневого ураження цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Веселе, Бахмут, Андріївка, Кодема та Майорськ.

зазнала вогневого ураження цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Веселе, Бахмут, Андріївка, Кодема та Майорськ. На Авдіївському напрямку окупанти залучили танки, ствольну та реактивну артилерію в районах Новобахмутівки, Невельського, Нескучного, Олександрополя, Кераміка, Керменчика та Пісків. Авіація противника діяла поблизу Мар'їнки.

Загалом за минулу добу ворог намагався наступати у районі населених пунктів:

Новодмитрівка, Вірнопілля і Курульки,

Бахмут, Зайцеве і Кодема (бойові дії тривають),

Опитне і Майорськ (бойові дії тривають).

На всіх цих напрямках ворога спіткала невдача – наші ЗСУ дали потужну відсіч окупантам.

Де штурмують окупанти: огляд карти бойових дій 20 серпня – дивіться відео