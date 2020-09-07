Пройшовши протоку Босфор, у Чорне море зайшов французький розвідувальний корабель A-759 Dupuy de Lome ("Дюп'ї де Лом"). Сталося це увечері 6 вересня.

Французький розвідник Dupuy de Lome зайшов у Чорне море: що відомо

Про захід судна повідомило видання "Думская". Журналісти зауважили, що це вже 14 раз у 2020 році, коли корабель НАТО заходить у Чорноморський регіон.

До речі Росія влаштувала провокації під час навчань Sea Breeze-2020 у Чорному морі

Видання додає, що "Дюп'ї де Лом" досить часто заходить для розвідувальних місій. Вперше судно пройшло Босфор в 2006 році і у підсумку опинилося в порту Одеси, який екіпаж використав для відпочинку.



Французький розвідник уже бував у Чорному морі / Фото Devrim Yaylalı

Наступного разу корабель зайшов у Чорне море в 2010 році, а в 2014 відзначився тут 7 разів. У 2015-му та 2019 роках французи проводили радіотехнічну розвідку.

Основні дані про розвідувальний корабель A-759 Dupuy de Lome

– Судно увійшло до складу ВМС Франції в червні 2006 року.

Довжина корабля - 102 метри.

Ширина – 16 метрів. Осадка – 5 метрів.

Водотоннажність – 3600 тонн.

Екіпаж – 110 осіб.

– Корабель оснащено різноманітною апаратурою для ведення радіотехнічної розвідки, зокрема для перехоплення переговорів мобільний зв'язком.

Зверніть увагу США допоможуть Україні зупинити російське домінування в Чорному й Азовському морях



A-759 Dupuy de Lome може вести передусім радіотехнічну розвідку / Фото Devrim Yaylalı