Розвиток України та екологічна модернізація підприємств: "Метінвест" збільшує інвестиції у 2022

У 2021 році "Метінвест" завершив кілька великих інвестиційних проєктів. Серед них – введення в експлуатацію комплексів циклічно-потокової технології на Північному та Інгулецькому ГЗК.

Ще один важливий проєкт, який запустив "Метінвест" у 2021, дозволить замістити понад 1 млн тонн імпорту високоякісним вітчизняним продуктом, а інвестиції у проєкт перевищать 1 млрд доларів.

За словами акціонера Групи Метінвест Ріната Ахметова, компанія продовжує будувати, модернізовувати та інвестувати, тому у 2022 році буде спрямовано понад 1 млрд доларів інвестицій.

Зокрема, цьогоріч завершиться реконструкція газоочисних установок ливарних дворів та бункерної естакади доменної печі №4 та будівництво повітророзподільної установки на ММК ім. Ілліча. Також планується проведення заміни системи газоочищення випалювальної машини Lurgi-552А на Північному ГЗК.

Минулого року "Метінвест" інвестував не лише у власне виробництво, а й у розвиток міста. Так у Маріуполі розпочалося будівництво Метінвест Політехніки. Це перший в Україні недержавний ультрасучасний технічний університет. На будівництво та запуск вишу буде спрямовано понад 30 млн євро. Там запровадять технології провідних світових виробників, тож заклад стане новим стандартом якісної освіти, яка буде безплатною для українців.

"Метінвест" продовжує розвивати інфраструктуру у містах своєї присутності, ремонтувати лікарні, вкладати в освіту, культуру та спорт. Соціальні інвестиції Групи за 16 років уже перевищили 3,4 млрд грн.

"Метінвест" показав найвищий рівень патріотизму та віри в державу, інвестувавши рекордну в історії компанії суму коштів у розвиток промисловості в Україні. Торік ми спрямували понад 1 мільярд доларів на проєкти, які роблять українську промисловість сучаснішою, конкурентнішою та екологічнішою. Проте наші інвестиції не обмежуються лише виробництвом. Ми робимо все, щоб у містах було комфортно жити та працювати, а українці пишалися своєю країною,

– зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

До слова, "Метінвест" одним із перших у країні прийшов на допомогу у боротьбі з поширенням коронавірусу. Він спрямував понад 280 млн грн для допомоги. Сьогодні "Метінвест" продовжує передавати лікарням необхідні медикаменти та обладнання. У лікарнях Маріуполя, Запоріжжя, Покровського, Авдіївки та Кривого Рогу встановили 6 кисневих станцій, а також обладнали понад 1067 кисневих точок для лікування хворих на коронавірус.

Лише за 2021 рік "Метінвест" безплатно передав 7,5 тис. тонн кисню для понад 110 українських лікарень у 17 областях України..