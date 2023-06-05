10 квадратных километров Белгородщины стали серой зоной: как выглядит карта

Часть Белгородской области стала серой зоной. Соответствующие изменения были зафиксированы на карте DeepState.

Речь идет о территории в районе российского села Новая Таволжана, что в Шебекинском районе Белгородской области. Следует отметить, что 4 июня добровольцы из Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" предлагали губернатору личный разговор, однако он не пришел, пишет 24 Канал.

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Что известно о территории Белгородской области

На карте DeepState отметили, что 9,77 километра квадратных территорий Белгородской области имеют неизвестный статус. Теперь эта территория отмечена уже как серая зона.

Незначительные уточнения на карте, добавлена серая зона возле Новой Таволжанки,

– отметили на карте в ночь на 5 июня.

Серая зона в Белгородской области / Скриншот 24 Канала

Как выглядит серая зона на Белгородщине: смотрите карту

Кроме того, в ночь на 5 июня создатели карты DeepState отметили, что в Белгородской области:

зафиксировали работу проукраинских подразделений в Новой Таволжанке;

там враг не контролирует пункт пропуска;

россияне хотя и перекидывают дополнительные силы, но не могут понять, что им делать из-за отсутствия управления;

продолжаются взаимные обстрелы вдоль государственной границы.

Что этому предшествовало