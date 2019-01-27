10-летняя боксерка из Харькова покорила сердца Усика и Ломаченко: фото
Харьковчанка Макогоненко Кира – чемпионка Украины по боксу и обладательница кубка Берлина. Ей всего десять, а ее фанатами уже являются Александр Усик и Василий Ломаченко.
Бои и тренировки девочки смотрит стотысячная армия болельщиков во всем мире. Еще бы, Розовая пантера – как называют ее фанаты – покажет класс любому взрослому спортсмену. Как ей это удается – расспрашивали журналисты 24 канала.
По 4 часа 6 дней в неделю Кира тренируется в зале. Ее тренировка - это незаурядное зрелище. Киру Макогоненко, без преувеличений, уже знает весь мировой бокс. В декабре 2018 года она завоевала Кубок по боксу в Берлине. Соперниц ее возраста не нашлось, поэтому девочке пришлось выйти против старшей и тяжелее соперницы.
Я люблю удары, я люблю соревноваться! Мне нравится то, что я боксирую с людьми из других стран,
– сказала чемпионка Украины по боксу Кира Макогоненко.
Тренирует спортсменку отец – чемпион Украины и мира по боксу и кикбоксингу Артем Макогоненко. Говорит, женский бокс не любил, поэтому в 3 года отдал дочку на художественную гимнастику. Но против генов не попрешь. И уже в 7 лет Кира объявила родителям: эту карьеру заканчивает и выбирает ринг.
Когда Кира пришла в зал, ей очень понравилось. Я никогда не хотел... Не было склонности к тому, чтобы она занималась именно боксом. Но однозначно шло к тому, что она будет спортсменкой,
– рассказал тренер и отец Киры Артем Макогоненко.
Потренироваться с Кирой приезжают спортсменки и из других стран.
Я приехала к Кире и ее папе. Я увидела их в интернете, смотрела ее выступления на ринге, и приехала учиться. Хочу быть как Кира!
- поделилась мнениями спортсменка из Турции Дуру.
На счету Киры - 33 выигрышных боя. Она все время участвует в различных талант-шоу и ездит на соревнования по всему миру. Сейчас заветная мечта девочки – стать трехкратной олимпийской чемпионкой.
Чтобы выиграть Олимпиаду, надо минимум 500 боев! Так что мало у меня сейчас еще боев,
– заверила чемпионка Украины по боксу Кира Макогоненко.
Отец внимательно следит, чтобы Кира не перегружалась. Все тренировки подходят для ее возраста и телосложения. Смеется, часто приходится тормозить малую победительницу. Ведь характер у нее еще тот.
Можно и больше, но куда спешить? Олимпийские игры будут только через 9 лет,
– подчеркнул тренер юной боксерки.
Кроме бокса, маленькая чемпионка еще успевает играть на пианино, учит английский и играет в шахматы. А еще готовится к Чемпионату Украины и стремится закончить учебный год в школе на отлично.
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