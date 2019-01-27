00:53
27 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      10-летняя боксерка из Харькова покорила сердца Усика и Ломаченко: фото

      18 Читати новину українською

      Харьковчанка Макогоненко Кира – чемпионка Украины по боксу и обладательница кубка Берлина. Ей всего десять, а ее фанатами уже являются Александр Усик и Василий Ломаченко.

      Кира Макогоненко - настоящая звезда. В инстаграме на Розовую пантеру подписаны 73 тысячи фанов. Еще больше людей следят за девочкой в ютубе.
      Читайте также: 9-летняя украинская боксерша ошеломила соцсети роликом с тренировки
      Ее спортивными успехами поражены Усик и Ломаченко.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      My favorite boxers in the world,P4P is for my naw 1 @usykaa 2 @lomachenkovasiliy 3 @tbudcrawford Who is your favorite boxer,who is your 3 boxers p4p? Мой фаворит сейчас в профессиональном боксе вместе с Василием,моя тройка лучших в мире в профессиональном боксе вне зависимости от весовой категории p4p 1 @usykaa абсолютный чемпион мира 2 @lomachenkovasiliy чемпион мира в 3 весовых категориях 3 @tbudcrawford абсолютный чемпион мира в профи Кто для вас любимый боксёр и ваша тройка р4р?

      Допис, поширений Kira"Pink Panther" Makogonenko (@kiramakogonenko)

      Бои и тренировки девочки смотрит стотысячная армия болельщиков во всем мире. Еще бы, Розовая пантера – как называют ее фанаты – покажет класс любому взрослому спортсмену. Как ей это удается – расспрашивали журналисты 24 канала.

      По 4 часа 6 дней в неделю Кира тренируется в зале. Ее тренировка - это незаурядное зрелище. Киру Макогоненко, без преувеличений, уже знает весь мировой бокс. В декабре 2018 года она завоевала Кубок по боксу в Берлине. Соперниц ее возраста не нашлось, поэтому девочке пришлось выйти против старшей и тяжелее соперницы.

      Я люблю удары, я люблю соревноваться! Мне нравится то, что я боксирую с людьми из других стран,
      – сказала чемпионка Украины по боксу Кира Макогоненко.

      Тренирует спортсменку отец – чемпион Украины и мира по боксу и кикбоксингу Артем Макогоненко. Говорит, женский бокс не любил, поэтому в 3 года отдал дочку на художественную гимнастику. Но против генов не попрешь. И уже в 7 лет Кира объявила родителям: эту карьеру заканчивает и выбирает ринг.

      Когда Кира пришла в зал, ей очень понравилось. Я никогда не хотел... Не было склонности к тому, чтобы она занималась именно боксом. Но однозначно шло к тому, что она будет спортсменкой,
      – рассказал тренер и отец Киры Артем Макогоненко.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Work

      Допис, поширений Артём Макогоненко (@artmakogonenko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

      Допис, поширений Kira"Pink Panther" Makogonenko (@kiramakogonenko)

      Потренироваться с Кирой приезжают спортсменки и из других стран.

      Я приехала к Кире и ее папе. Я увидела их в интернете, смотрела ее выступления на ринге, и приехала учиться. Хочу быть как Кира!
      - поделилась мнениями спортсменка из Турции Дуру.

      На счету Киры - 33 выигрышных боя. Она все время участвует в различных талант-шоу и ездит на соревнования по всему миру. Сейчас заветная мечта девочки – стать трехкратной олимпийской чемпионкой.

      Чтобы выиграть Олимпиаду, надо минимум 500 боев! Так что мало у меня сейчас еще боев,
      – заверила чемпионка Украины по боксу Кира Макогоненко.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ‍♀️️#makogonenkoteam #boxing #boxinggirl #boxingring #competition #fight

      Допис, поширений Kira"Pink Panther" Makogonenko (@kiramakogonenko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #boxing

      Допис, поширений Kira"Pink Panther" Makogonenko (@kiramakogonenko)

      Отец внимательно следит, чтобы Кира не перегружалась. Все тренировки подходят для ее возраста и телосложения. Смеется, часто приходится тормозить малую победительницу. Ведь характер у нее еще тот.

      Можно и больше, но куда спешить? Олимпийские игры будут только через 9 лет,
      – подчеркнул тренер юной боксерки.

      Кроме бокса, маленькая чемпионка еще успевает играть на пианино, учит английский и играет в шахматы. А еще готовится к Чемпионату Украины и стремится закончить учебный год в школе на отлично.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Relax

      Допис, поширений Kira"Pink Panther" Makogonenko (@kiramakogonenko)

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Новости Украины Спорт Новости Харькова Бокс Дети и несовершеннолетние Василий Ломаченко Александр Усик
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 26 января: список церквей до переименования и опубликованные документы Кремля
      26 января , 22:35 Главные новости 26 января: список церквей до переименования и опубликованные документы Кремля
      155
      Стадний інстинкт грає на руку кандидатам у президенти: як вберегтися від маніпуляцій
      26 января , 22:06 Стадний інстинкт грає на руку кандидатам у президенти: як вберегтися від маніпуляцій
      Артем Овдієнко 276
      Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      26 января , 20:00 Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      Крістіна Бердинських 378
      Российский космодром превратился в "попрошайку"
      26 января , 19:01 Российский космодром превратился в "попрошайку"
      Злой Одессит 3709
      Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов
      26 января , 18:50 Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов
      82
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями
       14 июня 2015 , 22:08
      Маркевич: Наиболее приемлемый вариант для УПЛ - это 12 команд
       4 июня 2014 , 13:44
      Российские депутаты хотят разрешить курение во время ЧМ-2018 - боятся конфликтов с полицией
       22 января 2015 , 12:37
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук