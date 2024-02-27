Обороняли Авдеевку 2 года: 110 бригада впервые отошла на ротацию
110 отдельная механизированная бригада, которая два года активно защищала Авдеевку, объявила о своем выходе на ротацию. В бригаде отметили, что это первая ротация, которая состоялась с момента начала полномасштабного вторжения.
Бригада пожелала успехов подразделениям, что заменят бригаду на позициях. Об этом сообщили на фейсбук-странице 110 отдельной механизированной бригады.
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Что сообщила бригада
Бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручка сообщила о своей первой ротации за два года полномасштабной войны с Россией.
Мы выходим на отдых. Выходим с высоко поднятой головой. За два года противостояния наконец ротация. Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага. Подразделениям, что нас сменили, желаем выдержки и как можно больше уничтожить российских военных,
– говорится в сообщении бригады.
Также бойцы выразили благодарность Авдеевской, Мирноградской, Покровской военно-гражданской администрации и руководству Авдеевского коксохимического завода. Они отметили, что без их содействия "было бы гораздо труднее сдерживать нашествие оккупантов".
Силы обороны вышли из Авдеевки: что известно
- 17 февраля 2024 года Силы обороны Украины начали вывод своих военных из Авдеевки, о чем заявил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский. Контроль над этим населенным пунктом Кремль пытался получить с 2014 года.
- Бои за контроль над Авдеевкой продолжались в течение многочисленных месяцев, в течение которых оккупанты постепенно приближались к окружению города. За это время Вооруженные Силы Украины успешно сдерживали вражеские подразделения и эффективно ликвидировали их личный состав.
- В определенные периоды сообщалось о различных процентных соотношениях потерь в Авдеевке, от 1 до 7, или 1 к 20. Однако Россия точно понесла больше потерь среди своих военных. Очевидно, украинское военное командование имело целью держать оборону города до последнего, нанося противнику как можно больше потерь.