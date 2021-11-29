115 тысяч военных, танки и артиллерия, – Кулеба о войсках России, которые готовы к нападению
Источник:МИД
В украинском МИД оценили масштабы скопления российских сил возле наших границ. В общей сложности там находится более 110 тысяч вражеских военных.
Об этом на брифинге 29 ноября рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Россия разместила свои войска в приграничных регионах.
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Сколько военных противник стянул к границам
Глава МИД объяснил, что там сконцентрированы вражеские танки, артиллерия, системы радиоэлектронной борьбы, а также воздушные и военно-морские силы. В общей сложности Москва уже стянула к границам более 40 батальонных тактических групп. Общее количество военных на украинском направлении достигает уже около 115 тысяч – включая силы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Кроме этого, Кулеба также подчеркнул, что Кремль отказывается объяснять передвижение своих войск возле границ с Украиной способом, который мог бы вызвать доверие.Обратите внимание! Ранее Кулеба объяснял, что доказательств принятого Россией решения о нападении на Украину нет. Впрочем, он убежден, что такой вариант находится на столе у Кремля.
Российские войска возле Украины: что известно
- Еще в октябре американские издания предостерегли, что Россия наращивает военные мощности возле украинской границы. В подтверждение этому продемонстрировали, в частности, фото со спутника.
- В конце ноября в украинском Минобороны заявили, что угроза российского вторжения в Украину вполне реальна. В то же время, там заверили, что ВСУ готовы к любому сценарию.
- Генерал-лейтенант Игорь Романенко не исключает, что Россия может напасть на Украину зимой. Ведь у врага уже есть успешный опыт зимнего наступления в районе Дебальцево в 2015 году.
- В случае прямой угрозы НАТО поддержит Украину. При этом принцип коллективной обороны Альянса не будет действовать. В Евросоюзе также объяснили, что не смогут помочь войском.