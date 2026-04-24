"Надо немного времени": новый командир 14 ОМБр поговорил с военными, державшими позиции без еды

Новоназначенный командир 14 отдельной механизированной бригады Тарас Максимов поговорил по видеосвязи с военными, которые страдали от нехватки продуктов и воды из-за осложненной логистики. Защитников едой уже обеспечили.

Об этом сообщили на фейсбук-странице 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Что рассказали ситуацию с едой новому командиру 14 ОМБр?

Военные 14 ОМБр рассказали, что получили посылку со всем необходимым и пока продуктов им полностью хватает. Однако один из них сказал, что "надо немного времени, чтобы откормиться".

Новый командир бригады Тарас Максимов сказал, что бойцов смогут забрать с позиции, если в дальнейшем сохранится погода с дождем и снегом.

В то же время полковник отметил, что думает, что все наладится, с помощью защитников и всего коллектива будут выравнивать ситуацию, проводить замены.

Я сделаю все – вы же меня знаете, просто так не будет. Командиру роты я обращаю внимание: не молчать, не скрывать ничего. Телефон мой есть? Сразу мне напрямую (звонишь – 24 Канал), если есть какие-то проблемы,

– сказал командир.

Тарас Максимов поговорил с бойцами, которые держали позиции без еды и воды / Видео из фейсбука 14 ОМБр

