Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый отреагировал на скандал в 155 бригаде

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый высказал свою позицию относительно скандала вокруг 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская". По его словам, от влияния командования зависит успех личного состава.

Он считает, что это впоследствии, вероятно, опровергнут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Какова реакция Драпатого на скандал в бригаде

Генерал отметил, что существуют определенные проблемы, которые, по его мнению, могли быть решены на местах командирами всех уровней.

Ряд фактов имели место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду всеми командирами, командующими,

– заявил Драпатый.

Драпатый также выразил уверенность, что озвученные обвинения со временем будут опровергнуты.

Напомним, скандал вспыхнул после публикаций в СМИ, в которых утверждалось о ненадлежащей организации, формирования и обеспечении 155 бригады. В частности, сообщалось, что около 1700 военнослужащих оставили службу, а также о побегах во время учений во Франции.

Во Франции подтвердили такие случаи, но уточнили, что на самом деле это незначительное количество. В стране дезертирство не является уголовным преступлением, а потому ареста таких лиц не будет.