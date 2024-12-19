Путин похвастался флагом бригады, бойцов которой обвиняли в зверствах в Киевской области

Путин показал копию боевого знамени, которую подарили ему военнослужащие 155-й бригады морской пехоты. Она участвовала во вторжении в Украину с первых дней войны.

Диктатор рассказал, что участники войны регулярно передают ему сувениры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Путина во время прямой линии.

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Что известно о 155-й бригаде морской пехоты

Удачи. Победы. И возвращения домой,

– пожелал президент России военным преступникам.

Военнослужащие этой бригады участвовали в оккупации Киевской области. Их обвиняли в военных преступлениях и убийствах мирных граждан в Буче, Гостомеле и Ирпене.

По данным ISW, это подразделение с 24 февраля 2022 года было фактически уничтожено и восстанавливалось 8 раз. В марте 2022 года Путин присвоил бригаде звание "гвардейской".

Наибольшие потери в бригаде произошли во время попыток наступления на Угледар Донецкой области Украины. С начала осени 2022 года бригада потеряла около 80% своих военных.

В августе 2024 года бойцов 155-й бригады обвиняли в обезглавливании военнослужащего украинской армии. Военное преступление, вероятно, совершили на КПП "Колотиловка" в Белгородской области.