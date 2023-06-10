20 государств НАТО официально поддержали членство Украины в Альянсе, – ОП

Уже 20 стран Североатлантического альянса поддержали вступление Украины в НАТО. В ходе визита в Киев премьер Канады Джастин Трюдо подтвердил, что его страна поддерживает наше государство.

В частности, Оттава официально поддержала вступление Украины в НАТО, "как только это позволят условия". Так, 10 июня Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали общую декларацию.

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Что известно о поддержке стран НАТО

Прошло всего 10 дней после саммита Европейского политического сообщества в Молдове, где мы подписали общую декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодня (10 июня – 24 Канал) уже имеем формализацию поддержки членства Украины в Альянсе с 20 государствами-членами,

– заявил заместитель главы Офиса Президента.

Игорь Жовква заверил, что это очередной практический шаг по евроатлантическому пути, очередной мощный голос в поддержку Украины и очередной этап подготовки к результативному проведению Вильнюсского саммита НАТО в июле.

Что этому предшествовало

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11 – 12 июля. Украина неоднократно заявляла, что ждет от Альянса конкретики.

Министерство обороны Украины 10 июня 2023 года заявило, что Украина на этом саммите может получить алгоритм вступления в Североатлантический альянс. Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заверил, что на саммите в июле страны НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано".

Во время визита в Украину канадский премьер Джастин Трюдо подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским совместную декларацию о том, что Канада поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Более того, Украина и Канада с нетерпением ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.