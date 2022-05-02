200 добровольцев из каждого округа: РФ активизирует кампанию по набору нового "пушечного мяса"

В России идет кампания по набору "добровольцев" на военную службу по контракту. При этом перед каждым федеральным округом, кроме Москвы, был поставлен план – по 200 человек в армию еженедельно.

Будут набирать 200 "добровольцев" еженедельно

В России говорят, предпочтение отдают тем, кто уже ранее проходил военную службу. В то же время, в Москве набор не проводят.

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Военное руководство России установило четкие "нормы набора": для дальневосточного и сибирского федерального это 200 "добровольцев" еженедельно. При этом, в Москве набор вообще не проводится,

– рассказали в ГУР.

Для мотивирования к прохождению службы с "добровольцами" проводятся агитационные мероприятия. В частности, повторяют традиционные российские нарративы о "коллективном Западе"и "несуществующей Украине".

"Добровольцам" обещают повышенное материальное обеспечение и льготы.

Пытаются "перекрыть" колоссальные потери

Такие объемы "добровольцев" по замыслу российского командования, должны помочь восстановить потери личного состава подразделений, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины.

Планируется формирование нескольких новых подразделений. При подписании контрактов отдается предпочтение тем, кто ранее проходил военную службу,

– добавили в украинской разведке.

Россия понесла огромные потери в войне против Украины

По состоянию на 2 мая потери врага составляют уже 23 800 солдат. Так, за последние сутки добавилось еще 300 ликвидированных российских захватчиков.

По данным разведки Великобритании Россия привлекла аж 65% своих наземных вооруженных сил. Но украинские воины уже ликвидировали их большую часть.

Также есть информация, что в Украине воюют именно элитные подразделения российской армии. Именно они, по данным разведки, несут неслыханные потери.

Для того, чтобы восстановиться, российской армии нужны будут годы.

Примерно 60 – 70% подразделений десанта, морской пехоты и спецвойск России, которые принимают участие в войне, уже не являются боеспособными.

Так, Бен Уоллес – министр обороны Великобритании допустил, что 9 мая Владимир Путин объявит всеобщую мобилизацию. Глава Кремля может это сделать якобы для войны с "нацистами".

По данным ГУР, Россия уже использовала не менее 95% подготовленных батальйонно-тактических групп "и этого все равно оказалось недостаточным для достижения "успеха" в войне с Украиной".

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