БпАК, логистика или пехота: в 3 ОШБр рассказали, сколько времени готовят добровольцев к фронту

3 отдельная штурмовая бригада имеет уникальный формат подготовки добровольцев к боевым действиям. Идет комплексная работа, чтобы человек был максимально готов к фронту.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов, заметив, что 3 ОШБр вкладывает много сил и средств в рекрутинг. Добровольцам помогают уже с самого начала.

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Как происходит подготовка добровольцев

Как отметил Кудряшов, 3 ОШБр выстроила собственную систему набора и подготовки добровольцев, которая была бы эффективной также и для других подразделений Сил обороны Украины. Все состоит из нескольких этапов.

Прежде всего идет собеседование и помощь в заполнении документов в ТЦК и прохождении ВЛК. Доброволец получает необходимое сопровождение с "бумагами".

Вместе с сопровождением идет начало подготовки. Каждый военный, который добровольно пришел к нам, начинает подготовку уже с первого дня, когда записался,

– отметил Кудряшов.

Второй этап – подготовка в комплектационных центрах Вооруженных Сил Украины. Она длится около 3 – 5 недель. После этого идет обучение непосредственно в 3 отдельной штурмовой бригаде. Оно занимает также около 5 недель.

На четвертом этапе идет специальная подготовка уже в самих подразделениях, где человек будет проходить службу. Военный получит все необходимые знания по своей специальности.

БпАК, пехота, механизаторы, логистика – в зависимости от направления. Вся подготовка и путь военнослужащего в 3 отдельной штурмовой бригады вместе с документами и получением той или иной специальности занимает от 3,5 – до 4 месяцев. Также идет непосредственная подготовка военнослужащего в самой части,

– рассказал Кудряшов.

Ситуация на фронте: кратко

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 394 тысяч личного состава. Также украинские военные уничтожили 6394 танков, 11942 боевых бронированных машин, 9459 артиллерийских систем, 981 РСЗО и тому подобное.

Одно из российских подразделений отказывается воевать из-за огромных потерь. Они закрылись в помещении и записали видео, где жаловались на командование. Теперь им угрожают расстрелом.

Во временно оккупированном Токмаке 9 февраля прогремели взрывы. Было два прилета по скоплению техники и личного состава россиян.