Зеленский анонсировал важное решение США в поддержку Украины

В обращении 29 декабря Зеленский заинтриговал событием, которое должно состояться 30 декабря. По словам президента, должны быть значительные пакеты поддержки для наших воинов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского. Другим важным анонсом от лидера государства стало появление военного омбудсмена. Указ о назначении уже готов, но фамилию держат в тайне – она станет известна 30 декабря. Гарант заверил, что выбрал сильную кандидатуру. И попросил Верховную Раду Украины и правительство поддержать новации.

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Какое решение примут США 30 декабря

Киев ждет официального объявления от Соединенных Штатов Америки 30 декабря. Зеленский назвал его важным решением Америки в поддержку Украины.

Значительные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в течение этих лет войны на защиту Украины. И должно поддержать стабилизационную работу на фронте сейчас: чем более полное снабжение от партнеров, то больше сохраненных жизней наших ребят,

– так президент охарактеризовал решение американцев.

Глава государства подчеркнул: продолжается также работа с другими партнерами, чтобы они тоже сохраняли поддержку на необходимом уровне.

Какова ситуация на фронте

Согласно сообщению Генштаба, на Покровском направлении было 40 атак, 8 боев еще продолжаются. На Времовском направлении было 19 атак, на Кураховском – 18.