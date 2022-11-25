"Его примером является Трамп": эксперт объяснил, почему венгры ведутся на популизм Орбана

Сейчас более 40% населения Венгрии поддерживают Виктора Орбана. Однако следует отметить, что венгерский премьер в свое время цинично использовал в своих целях войну в Украине.

Так, Орбан заявлял, что оппозиция страны хочет отправлять венгров на войну в Украину. Об этом 24 каналу рассказал глава венгерской общины в Киеве Тибор Томпа.

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Кто поддерживает Орбана

Тогда оппозиция лишилась около 700 тысяч голосов. На сегодня эти 700 тысяч венгров уже "отошли назад" и не поддерживают Орбана, который теряет "популистский шарм".

Рано или поздно общество проснется, но будет нелегко. Уже сегодня венгерскому обществу нелегко с теми ценами, а также внешней и внутренней политикой, к которой довел господин Орбан,

– отметил глава венгерской общины Киева.

Кроме того, он объяснил, что в Венгрии уже давно есть так называемое разделение на интеллектуальный Будапешт и провинцию. Что интересно, в столице Венгрии Орбан проигрывает с треском. Так, из 18 избирательных округов венгерский премьер проиграл на 17 участках.

Глава венгерской общины Киева рассказал, что Орбан получает голоса от так называемых люмпен-пролетариатов, то есть экономически деклассированных слоев населения. Преимущественно это одноязычные люди из провинций.

По словам Томпы, примером для венгерского премьера является экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Политики тесно общаются, поэтому Орбан многое "позаимствовал" от Трампа.

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Есть ли в Венгрии сильная оппозиция

Венгерский премьер-министр вместе с новым поколением своей партии "Фидес" планирует руководить Венгрией чуть ли не до 2050 года. Впрочем, по мнению Томпы, страна этого просто не переживет.

Стоит отметить, что в Венгрии есть соответствующая политическая сила – оппозиция – молодая следующая генерация, которая сегодня является самой большой оппозиционной партией в парламенте. Тот самый "Моментум",

– сообщил глава венгерской общины Киева.

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