Разобрал оккупантов на молекулы: 47 бригада показала работу Bradley на самом тяжелом направлении фронта

Украинские бойцы регулярно радуют яркими видео, в которых показывают свою искусную работу. В 47 бригаде выложили ролик с работой БМП Bradley, да еще и под мощную музыку.

Один из военных поделился прогнозом: скоро может начаться битва за Покровск. Она продлится дольше, чем битва за Бахмут, а россияне смогут окружить несколько населенных пунктов или по крайней мере зайти им в тыл. В Константиновке, Краматорске, Покровске, Курахово уже пора начинать эвакуацию гражданских.

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В ВСУ показали работу Bradley

Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте. Противник атакует позиции защитников, используя свое преимущество в живой силе и технике. Все это при поддержке авиации, также непрерывно работает и вражеская артиллерия. Между тем бойцы 47 отдельной механизированной бригады сдерживают оккупантов, в том числе и благодаря американской технике. И делают все возможное, чтобы нанести врагу максимальные потери,

– сказано в сообщении.

На Покровском направлении работает БМП Bradley: смотрите видео

Какова ситуация на Покровском направлении

В бригаде призвали вступать в их ряды. 47 ОМБр имеет хорошее техническое оснащение, а это очевидное преимущество. "Давай с нами уничтожать нечисть, ведь нам есть чем воевать. Звони по этому номеру – 0 50 247 4747", – так пишут военные.

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте на 16:30 16 мая.

Враг продолжает наступательные действия. В настоящее время суток наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении. Украинские воины держат линию обороны и жестко отвечают на действия захватчиков,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили: оккупанты продолжают наращивать усилия на Покровском направлении. Количество боевых столкновений возросло там до 30, а в районе населенного пункта Уманское работала вражеская авиация.

А вот на Харьковщине оккупанты движутся преимущественно пехотными группами вдоль лесополос. Бронетехнику врага разогнали FPV-дроны.