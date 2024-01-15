Вой россиян понятен: какое значение имеет сбитие самолета А-50 и повреждение ИЛ-22
В ночь на 15 января украинские военные сбили А-50 и повредили ИЛ-22 врага над Азовским морем. Суда крайне важны для россиян – именно они приводят российские истребители на наши самолеты.
Поэтому украинская авиация не может работать в воздухе из-за этих "летательных командных пунктов". Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко, подчеркнув, как только наши истребители появятся в зоне боевых действий и тогда дежурит А-50, их моментально перехватят.
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Сбитие А-50 – самая большая потеря врага в воздухе
Авиационный эксперт отметил, что даже удары крылатыми ракетами отслеживают ИЛ-22 и А-50. Эти борта – летучие радары, оборудованные радиолокационной станцией, позволяющей видеть абсолютно все сверху. Суда могут на малых высотах очень близко подходить к линии фронта, что делает невозможным работу украинской авиации.
Для российских воздушно-космических сил это очень тяжелая и самая большая воздушная потеря в человеческом и материальном смыслах с начала войны. Потому что на борту А-50 летный экипаж составляет 5 человек и еще 11 операторов – высококвалифицированные офицеры в звании не ниже капитана. 16 человек за один боевой вылет россияне потеряли,
– подчеркнул Романенко.
А-50 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Россияне имеют 10 таких самолетов, 9 из которых модернизированы. Они за последние 7 – 8 лет прошли курс модернизации, поэтому на судах установлена еще более ценная аппаратура.
В советское время такой самолет стоил примерно 350 миллионов долларов. К примеру, украинский Ан-124 "Руслан" стоит вдвое меньше. Теперь стоимость А-50 может достигать более 500 миллионов долларов. Можно только представить, какой вой и отчаяние звучит в российских пабликах и среди руководства.Обратите внимание! 26 февраля 2023 года на белорусском аэродроме "Мачулищи" был поврежден российский самолет А-50.
Кроме этого, потеря А-50 – это вторая самая чувствительная потеря после уничтожения крейсера "Москва". А если добавить к этому также ликвидацию командного пункта на борту судна, то у россиян появятся "дыры" на фронте, через которые украинские ударные средства могут проникать на их территорию и наносить удары по важнейшим объектам противника.
Как суда могли сбить
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что россияне потерей А-50 поплатились "за Днепр". Напомним, 14 января Россия нанесла удар по многоэтажке города Днепр. Однако, существует версия, что россияне самостоятельно могли сбить А-50 и повредить ИЛ-22.
Сбитие двух своих бортов, по-моему, это маловероятно. В современной российской противовоздушной обороне у метки самолета указывается тип. Я уже не говорю, что сигнал "свой-чужой" могли перепутать, но тип указывается. Известно, что таких самолетов у нас нет. Поэтому я готов думать, что это мы сбили,
– отметил Валерий Романенко.
Наиболее вероятная версия – сбить А-50 и повредить ИЛ-22 могла система Patriot. Хотя А-50 патрулирует более 150 километров почти с линии фронта, и чтобы сбить судно, Patriot нужно поставить в 5 километрах от границы – это крайний риск. Пока сложно подтвердить эту информацию, поэтому будем ожидать данных от наших военных.
Что известно о сбитии А-50 и повреждении Ил-22
- В воскресенье, 14 января, начала распространяться информация, что украинские военные сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и подбили самолет Ил-22 над Азовским морем.
- Предварительно известно, что А-50 сбили сразу после того, как он заступил на дежурство в районе Кирилловки около 21:10 – 21:15. Он перестал отвечать на запросы тактической авиации, впоследствии пилот российского Су-30 зафиксировал возгорание и падение неустановленного воздушного судна.
- В то же время Ил-22 дежурил в районе Стрелкового. Его подбили у побережья Азовского моря около 21:00. Поврежденный самолет хотел совершить посадку в Анапе. Пилот запросил эвакуацию, а также вызвал медиков и пожарных.