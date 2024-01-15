Это провал в ПВО России, – военный эксперт сказал, какие функции выполнял сбитый самолет А-50

Украинские воины сбили российский А-50 – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения. По данным окупантов, он "видит" цели на расстоянии до 500 километров, хотя более реалистичные цифры 300 – 400 километров. Главное задание А-50 – патрулирование над Азовским морем, чтобы эффективно отслеживать воздушные средства.

В частности, украинские вертолеты, самолеты и ракеты, очевидно, летают вблизи линии фронта на малых высотах. Такой информацией с 24 Каналом поделился военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков. Заметим, уже можно просмотреть последние кадры полета А-50.

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В общем, А-50 – это выносной воздушный радар, используемый для контроля всего горизонта, чтобы наводить собственные истребители для запуска ракет и других целей.

Что означает сбитие А-50

По словам военного эксперта, в районе Азовского моря Россия осталась без "глаз", которые теперь не смогут заранее обнаружить украинскую авиацию, увидеть запуск крылатых ракет, отследить их и навести собственные истребители.

Около двух месяцев назад появилась информация о том, что россияне начали использовать А-50 в комплексе с системой С-400. Оккупанты могут запускать ракеты дальностью 380 – 400 километров даже вне своей видимости. Далее ракета самостоятельно находит цель благодаря активной коробке самонаведения.

Факт того, что не будет А-50 – это провал в противовоздушной обороне России, их дальнобойных возможностях уничтожения воздушных целей и наведения авиации – это комплексная вещь. Эти самолеты очень ценны, поэтому их еще никогда не сбивали. Очевидно, они стараются не приближаться к переднему краю. Однако как раз приближение А-50 к зоне возможного действия дальнобойного ЗРК означает, что самолет не видит на те дальности, которые они сами декларируют,

– подчеркнул Олег Катков.

Основные характеристики А-50: коротко