Вероятно, последний полет самолета А-50: Силы обороны показали редкие кадры
Источник:Силы обороны Юга Украины
Украинские военные вечером 14 января смогли сбить российский самолет А-50 над Азовским морем. Это воздушное судно "приземлили" почти сразу после его вылета.
Впоследствии информацию о сбивании самолета А-50 подтвердили в Воздушных силах, а также главнокомандующий ВСУ. В конце концов, в сети показали кадры последнего полета воздушного судна оккупантов.
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Силы обороны показали, как А-50 в последний раз летел в небе
Самолет далекой радиолокационной слежки и управления А-50, по данным СМИ, заступил на дежурство в районе временно оккупированной Кирилловки в Запорожской области. По предварительным данным, время, когда самолет начал патруль, было около 21:10 – 21:15.
В то же время Силы обороны выложили в сеть кадры, вероятно, последнего полета А-50. На видео можно увидеть, что российское воздушное судно, очевидно, вылетело 14 января в послеобеденное время, ведь солнце уже начало заходить за горизонт, но еще не было слишком темно.
Силы обороны показали, вероятно, последний полет А-50 / Видео с телеграм-канала Сил обороны Юга Украины
В СМИ, ссылаясь на собственные источники, также отмечали, что А-50 нашим защитникам удалось сбить практически сразу после того, как он застал на дежурство. Сразу после этого самолет ДРЛС скрылся с радаров и больше не отвечал на запросы тактической авиации.
Россияне также показали подбитый Ил-22
Кроме А-50, нашим защитникам также удалось подбить российский самолет Ил-22. В конце концов в российских СМИ появились кадры с подбитым воздушным судном, которое должно было сесть в Анапе.
Вероятно, подбитый самолет Ил-22 / Фото из российских телеграм-каналов
На снимках можно увидеть, что самолет был полностью продырявлен и стал похож на решето. Сейчас точно неизвестно, какая судьба ждет этот самолет: пойдет ли он на металлолом или его будут пытаться ремонтировать.
Украина уничтожила А-50 и Ил-22 над Азовским морем
- СМИ и телеграм-каналы вечером 14 января писали, что над Азовским морем украинские военные нанесли удары по двух российских воздушных судах – А-50 и Ил-22. Журналисты отмечали, что первый самолет сбили, а второй повредили и его экипаж якобы срочно попросил посадку в Анапе.
- Уже утром 15 января командующий Воздушными силами Николай Олещук отреагировал на сбивание российских самолетов, написав, что "Это вам за Днепр!" В то же время, никаких деталей он не сообщал.
- В конце концов сбивание самолета А-50 подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также генерал подчеркнул, что наши защитники уничтожили воздушный пункт управления противника Ил-22.