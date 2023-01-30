Франция и Италия подтвердили соглашение на закупку 700 ракет для ЗРК SAMP-T, – Reuters

Запад продолжает предоставлять Украине вооружение, чтобы Вооруженные Силы могли более эффективно ликвидировать российских оккупантов. В Париже и Риме приняли решение о передаче украинской армии 700 ракет для зенитно-ракетных систем.

Еще недавно СМИ сообщали, что во Франции и Италии думают над тем, чтобы передать Украине важные ракеты. В пятницу, 30 января, окончательно стало известно, что эти государства закупят около 700 ракет Aster для установок SAMP-T.

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Контракт уже подписан

Собственно, об этом соглашении по закупке 700 ракет сообщили западные издания со ссылкой на министерство вооруженных сил Франции.

В то же время в связи с этим напомним слова представителя Воздушных сил Юрия Игната, которые он озвучил в эфире национального телемарафона. Спикер отметил, что ракеты от Франции и Италии нам нужны для того, чтобы оградить воздушное пространство от вражеских баллистических ракет. Такое оружие в скорой перспективе вполне может передать Москве Тегеран.

Иранская угроза существует. То есть, нужно учитывать тот фактор, что Иран может передать России баллистические ракеты с дальностью в 300 и 700 километров. Следует осознавать эти риски. Наши союзники это понимают, поэтому усиливают нашу противоракетную оборону,

– констатировал Игнат.

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