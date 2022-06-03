8-летний мальчик и автор "Мариупольского дневника" сумел вырваться в Запорожье

Дневник 8-летнего жителя Мариуполя заставил плакать всю страну. К счастью, его автору – мальчику Егору удалось вырваться из города, который "убили оккупанты".

То, что Егор с мамой, бабушкой и сестрой покинули разбитый россиянами родной город, подтвердил родственник семьи Евгений Сосновский. Именно фотограф из Мариуполя и обнародовал страницы дневника мальчика, на которых был весь боль войны.

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Сейчас семья Егора находится в Запорожье

Для того чтобы выбраться из Мариуполя, семье понадобилось 100 дней. Сейчас родные и сам Егор – в безопасности, в Запорожье.

Двое раненых детей, их раненая мать и бабушка уже находятся в безопасности и сейчас находятся в Запорожье! И я уверен, что теперь у них будет хорошо.

Спасибо всем, кто помог сделать это, даже несмотря на большой риск!

– написал Сосновский.

Мужчина отметил, что с нетерпением ожидает встречи, как с самим Егором, так и его сестричкой Вероникой, бабушкой Татьяной и мамой Еленой.

Семье удалось выехать из Мариуполя / Фото Евгения Сосновского

Мальчик описал происходящее в Мариуполе

В своем дневнике, отрывки из которого обнародовал Евгений Сосновский, мальчик по-детски, однако глубоко и эмоционально описал происходящее в Мариуполе. Ребенок рассказал о бомбардировках, ранениях матери и сестры, а также своих. Егор написал, что у него "умерли 2 собаки, бабушка Галя и любимый город".



Все это юный мариупольец проиллюстрировал жуткими рисунками. На них – люди, лежащие на улицах, а также разрушенные дома.

Впоследствии Евгений Сосновский сообщил, что на 16 мая мальчик с семьей до сих пор остается в городе.

Это – страницы из "Мариупольского дневника" / Фото Евгения Сосновского:

Тем временем Полицейские предатели переходят к сотрудничеству с оккупантами в Мариуполе: возмутительное видео

Мариуполь – в российской оккупации: что происходит в городе

Во дворах многоэтажек в Мариуполе россияне уже устраивают свалки. Поэтому уже в ближайшее время в городе может вспыхнуть эпидемия.

Также в оккупированном населенном пункте захватчики организовали еще одну фильтрационную тюрьму. Именно здесь кафиры содержат бывших правоохранителей, проукраинских активистов и журналистов.

Попытка россиян восстановить водоснабжение в городе завершилась фиаско . Вода в прямом смысле льется по улицам. Это тоже чревато эпидемией.

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