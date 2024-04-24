Не будет 9 мая: почему в Крыму отменили празднование "дня победы"
Гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории полуострова не будут проводить мероприятия к 9 мая. Между тем на территории России в очередной раз отменили шествие "бессмертный полк", которое проводили в этот день.
Впрочем, оккупанты не хотят, чтобы россияне принесли тысячи портретов уничтоженных на войне против Украины российских солдат. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что захватчики этого боятся.
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"Деда на палке не понесу". А теперь уже надо и отца, сына, брата,
– сказал политтехнолог.
Если представить небольшой населенный пункт и посчитать портреты погибших военных России на войне против Украины, получится немало. Это, убежден Тизенгаузен, не нужно Владимиру Путину.
Тем временем гауляйтер временно оккупированного полуострова нервничает. Ведь средства поражения, которые прилетают по Крыму, могут спокойно прилететь и по резиденции Сергея Аксенова.
Россия готовится к 9 мая
- В стране-агрессоре 9 мая очно не будут проводить шествие "бессмертный полк". Оно будет онлайн. Акцию отменили якобы "из соображений безопасности".
- В 2023-м году в России также отменяли это шествие. Оно тоже было онлайн. В то же время в прошлом году в Москве на Красной площади проводили парад. Россияне не показали свою авиацию и продемонстрировали только один свой танк – Т-34 времен Второй мировой войны.
- Захватчики планируют различные мероприятия к 9 мая на временно оккупированных территориях Украины. Однако, по мнению директора Института стратегических исследований и безопасности Павла Лисянского, они вряд ли дадут определенный эффект. Врагу просто скоро не будет перед кем их проводить.
- Между тем оккупанты хотят до 9 мая захватить Часов Яр в Донецкой области. Такое распоряжение дал Владимир Путин.