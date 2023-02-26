Несчастливая 9-ка Путина: что известно об А-50, который повредили на "Мачулищах"

Утром 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" прогремели 2 взрыва. В результате получил повреждения российский самолет А-50.

По данным открытых источников, таких самолетов в России было 9. Поскольку А-50, пораженный на "Мачулищах", имеет критические повреждения, у России их осталось 8.

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Основные характеристики А-50

А-50 – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО), сконструированный во времена СССР и принятый на вооружение в 1989 году. А-50 был создан на базе военнотранспортного самолета Ил-76 на замену старого Ту-126. В новый самолет добавили радиотехнический комплекс "Джмиль", который образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведение А-50.

Основные технические характеристики самолета:

длина – 48,27 метра;

размах крыла – 50,5 метра;

высота – 14,8 метра;

площадь крыла – 300 квадратных метров;

взлетный вес – 190 тонн;

объем горючего – 109 480 литров;

крейсерская скорость – 800 километров в час;

практическая дальность – 7 500 километров;

длина разбега – 1 540 метров;

длина пробега – 1050 метров;

максимальная продолжительность полета без дозаправки – 9,3 часа.

А-50 способен обнаруживать бомбардировщики на расстоянии 650 километров, истребители – 300 километров, крылатые ракеты – 215 километров.

Этот самолет был создан для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения войск о воздушной и надводной ситуации. Также А-50 может служить командным пунктом и использоваться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.

Количество самолетов и модификаций

Самолетов А-50 в России, по данным открытых источников, до инцидента 26 февраля на вооружении было 9 штук, стоимость каждого 330 миллионов долларов. Теперь же их количество уменьшилось до 9.

Но есть еще модификации, такие как:

А-50М – с модернизированным комплексом "Джмиль-М".

А-50И – российско-израильская модификация А-50.

А-50ЕИ – экспортный вариант для ВВС Индии.

А-50У – варианты модернизации серийных самолетов А-50.

К слову, самолетов последней модификации в России всего 6. Стоит отметить, что есть вероятность того, что пострадал именно такой самолет.

Напомним, что самолет А-50 в Беларусь прилетел еще в январе 2023 года, был там 54 дня и совершил 12 вылетов. Официально "долетался" он 26 февраля 2023 года.