В Украине ликвидировали российского полковника, который захватывал Бучу, –СМИ

Полковник Абдулазиз Шихабидов, которого Владимир Путин недавно назначил командиром 76 Псковской десантной дивизии, погиб менее чем через два месяца после своего назначения. Известно, что он был одним из тех, кто участвовал в захвате Бучи в 2022 году.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о смерти российского полковника

В понедельник, 5 мая, в школы Дагестана начала поступать весть о гибели командира 76 Псковской дивизии полковника Абдулазиза Шихабидова. Интересно, что Путин назначил его на эту должность только в середине марта.

Так, в лицее №13 города Каспийск открыли "памятный уголок" с фотографиями и информацией о российском оккупанте. А в Буйнакской школе-интернате для учащихся 7 – 9 классов провели внеклассное мероприятие, где жгли "свечи памяти" и читали стихи. Заметим, что после обнародования отчет об этом мероприятии исчез с официальных страниц учебного заведения, но сохранился в вебархиве.

Школы в Дагестане сообщили о гибели Шихабидова / Фото росСМИ

По информации российских пропагандистских сообществ, Шихабидова уже похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Что известно о 76 Псковской дивизии

76 Псковская дивизия участвует в войне против Украины с 2014 года. Известно, что ее бойцы участвовали в захвате Крыма, а также в боях в Донецкой области. Уже после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года именно Псковская дивизия располагалась в Буче.

Расследование журналистов подтвердило, что военнослужащие Псковской дивизии были ответственными за акты насилия против мирных жителей в Буче.

Известно также, что до войны в Украине Шихабидов участвовал в боевых действиях в Южной Осетии и Сирии.

Напомним, что недавно ВСУ ликвидировали комбата из "Ахмата" Бувайсара Умханова. Он погиб на Курском направлении в результате удара по командному пункту оккупантов.