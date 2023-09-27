Не будем раскрывать карты, пусть для врага станет сюрпризом, – Евлаш о танках Abrams
Украинское войско усилилось американскими танками Abrams. Правда, наши защитники не раскрывают всех секретов, чтобы оккупантам было веселее.
В эфире телемарафона начальника пресс-службы Восточной группировки войск Илью Евлаша спросили о том, где будут применять танки Abrams. Он решил все карты не раскрывать, чтобы минимизировать шансы врага на противодействие, передает 24 Канал.
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Оккупантов ожидает сюрприз
По словам Евлаша, как только "придет время и будет тактическое условие для того, чтобы применить этот тип вооружения (танки Abrams – 24 Канал), они обязательно войдут в бой".
Пока что не будем раскрывать карты, где именно и когда именно они войдут во взаимодействие с врагом. Пусть это для них будет таким, скажем, сюрпризом,
– отметил он.
Он также обратил внимание, что осенью ухудшаются погодные условия. И это также может повлиять на контрнаступательные операции, в частности на использование тех же Abrams.
Однако, конечно, что погода, сложные погодные условия, дожди, они, конечно, будут влиять на ход боевых действий. Однако, как помним, даже с прошлого года, наступление и боевые действия с этим не закончатся,
– подчеркнул он.
Технические характеристики танков Abrams / Инфографика 24 Канала
Сколько Abrams уже в Украине
- Обратим внимание, что накануне в The New York Times написали, что в Украину уже доставили танки Abrams. Впоследствии это подтвердил также глава государства Владимир Зеленский. Официально сообщили о том, что американские танки в Украине – 25 сентября.
- Пока нам привезли менее половины обещанного количества танков. В общей сложности их должно быть 31. Речь идет о модификации М1. Ранее в Politico писали, что к середине сентября прибудут 10 танков. В сущности, доставляют их согласно графику.
- В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что передача Украине танков Abrams M1 – результат усилий танковой коалиции. Последняя работала над предоставлением нашему государству современной западной бронетехники.