США отправляют в Германию Abrams для обучения более 200 украинских военных
Источник:Associated Press
Соединенные Штаты Америки отправят в Германию танки Abrams. Учеба на них начнется уже через несколько недель после этого.
Танки должны прибыть на немецкий полигон Графенвер в конце мая 2023 года. Через несколько недель после этого украинские военные начнут учения, которые продлятся ориентировочно 10 недель.
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Что известно об обучении украинцев на танках Abrams
Эта идея состоит в том, чтобы украинские войска прошли подготовку к тому моменту, когда обновленные танки будут готовы и могут выполнять боевые задания. Эти машины переоснащаются под нужды Украины,
– заявило издание.
Добавили также, что учения будут проходить на танках не из тех, которые США передадут Украине. В США же обновляют 31 боевой танк M1A1, чтобы отправить для ВСУ.
Издание отметило, что это решение было принято 21 апреля во время встречи Контактной группы в формате "Рамштайн".
Официальные лица также заверили, что около 250 украинских военнослужащих пройдут подготовку. Некоторые учатся управлять танками, другие бойцы будут ремонтировать и обслуживать их.
Передача Abrams Украине: коротко
- 25 января 2023 года президент США Джо Байден заявил, что их страна передаст нашему государству 31 танк Abrams.
- Военный эксперт Петр Черник рассказывал, что танки М1А1 Abrams на порядок лучше всего, что россияне используют на поле боя. По его словам, российские Т-54, Т-55 не могут выдержать прямой конкуренции с Abrams. Эксперт сравнил российскую технику с "Запорожцем" 1960-х годов, а американский танк – с машиной Ford 1970-х. То есть, очевидно, что у российской техники нет шансов.
- Следует добавить, что буквально 12 апреля премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина получит дополнительное оружие от Соединенных Штатов Америки. Речь идет о Abrams и боевые машины пехоты Bradley.