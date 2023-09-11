Украина побеждает, – начальник штаба обороны Великобритании
Источник:BBC
Украина продолжает давать врагу достойный отпор на поле боя и обязательно победит в войне, которую развязала Россия. Начальник штаба обороны Британии отметил, что мы уже побеждаем.
Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин в своем интервью заявил, что Украина побеждает в войне, а Россия проигрывает. По его словам, Украина успешно возвращает себе временно оккупированные территории.
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Целью России было взять Украину под контроль
Тони Радакин отметил, что Украина уже вернула себе контроль над 50% захваченных Россией земель.
Украина побеждает, потому что целью России было подчинить Украину и поставить ее под свой контроль. Этого не произошло и никогда не произойдет, и потому Украина побеждает,
– заявил адмирал.
Он также подчеркнул, что мировое сообщество оказывает на Россию экономическое и дипломатическое давление. Теперь государство-агрессорка платит ощутимую цену за то, что "нарушило правила".
Россия осталась почти без партнеров
Начальник штаба обороны Великобритании добавил, что попытки Владимира Путина заключить Альянс с Северной Кореей свидетельствуют о том, что российский диктатор находится в "состоянии отчаяния".
По его словам, это показывает, что в России осталось очень мало партнеров. Этот альянс является "отражением катастрофической ошибки, которую совершила Россия, когда начала полномасштабное вторжение в Украину".
Кроме того, это также отражает внутреннюю ситуацию в России.
"Вы должны смотреть на тот факт, что российская экономика находится под давлением, санкции оказывают большое влияние. У нее нет ряда международных партнеров. Она потеряла полмиллиона сбежавших из страны людей. Есть еще по крайней мере миллион тех, кто хочет покинуть страну", – подчеркнул адмирал.
Украина – Великобритания: как полномасштабная война укрепила отношения двух государств
- После выхода из зерновой сделки Россия объявила, что отзывает свои гарантии безопасности для судоходства в Черном море. С этого времени украинские гражданские суда находятся под воздушной защитой союзников. Пока страна-агрессорка пытается запугивать гражданские корабли в Черном море, заставляя мир "умолять" ее вернуться к зерновой инициативе, Великобритания гарантирует безопасность грузовым судам, перевозящим зерно из Украины.
- Напряжение в Черном море остается высоким. Между украинскими военными и оккупантами обострились бои у нефтяных и газовых платформ. Об этом сообщила разведка Великобритании. Заметим, что речь идет о газовых и нефтяных платформах в Черном море между Крымом и Одессой. – так называемые "вышки Бойко".
- Министерство по вопросам выравнивания, жилья и общин Великобритании объявил о значительной финансовой помощи в размере 11,5 миллиона фунтов стерлингов. Этот щедрый пакет направлен на поддержку украинских беженцев в знаменательное событие – День Независимости Украины.