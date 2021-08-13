Сами валите с моей страны, – адвокат-любительница Шария возмутилась словами Зеленского
Источник:инстаграм Дарьи Климович
Киевскому адвокату Дарье Климович, похоже, не понравились инициативы президента Зеленского и языкового омбудсмена Кременя. В частности, речь идет о выезде из страны тех людей, которым нравится Россия и не нравится украинизация.
Перед этим она процитировала слова президента и языкового омбудсмена. Соответствующее видео опубликовала на странице в фейсбуке своего адвокатского бюро "Климович и партнеры".
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Что пророссийской адвокатке не нравится в украинизации
Киевская адвокат Дарья Климович процитировала слова Владимира Зеленского, который недавно сказал: "Кто не любит Украину – езжайте в Россию". Впоследствии – языкового омбудсмена Тараса Кременя: "Если вам не нравится языковой закон – езжайте в другую страну".
Адвокат раскритиковала проукраинскую позицию: смотрите видео
Также она процитировала слова националистов "Чемодан. Вокзал. Россия" и слова нардепа, что "надо валить из этой страны". Речь идет о личной переписке нардепа от "Слуг народа" Анны Колесник, которую ранее обнародовало издание "Буквы".
После этого адвокат написала: "Сами валите из моей страны". Кстати, после этого адвокат записала видео, в котором рассказала, что якобы получила сообщения и звонки с угрозами.
Адвокат в сториз в инстаграме заявила об угрозах: смотрите видео
Более того, комментируя языковой закон на той же странице в фейсбуке она заявила: "Вот только давайте мы с вами подумаем и решим, в такой стране мы с вами реально хотим жить? Действительно ли так важен в нашей с вами жизни притянутый за уши языковой вопрос? Или мы прекрасно понимаем с вами друг друга на любом языке и хотим одного: общего благополучия?".
Такие высказывания позволила себе адвокат, работающая в украинской столице. Более того, она в комментариях
Комментарий адвокатки, где она пишет о "мифическом" русском мире / Скриншот с инстаграма
Адвокат называет "русский мир" "мифическим" и оскорбляет людей – якобы они "не понимают, что это значит", а еще вкладывают в понятие "свое понимание учитывая свои интеллектуальные возможности".
Видимо, адвокат забыла о войне на Донбассе, где каждый за обстрелов пророссийских боевиков гибнут украинские военные и об оккупации Крыма Россией.
Кроме того, она публиковала сториз в инстаграме, где обозначала Шария.
Муж адвоката – любитель Шария
Муж Климович является сторонником скандального проросийского блогера Анатолия Шария. В фейсбуке мужчины, который имеет имя Александр Климович действительно есть подобные репосты.Справка. Кстати, Шарий является пророссийским блогером, которого СБУ подозревает в госизмене и даже объявила в розыск.
О чем говорится в заявлениях Владимира Зеленского и Тараса Кременя
Владимир Зеленский во время интервью 5 августа сказал, что временно оккупированный Донбасс рано или поздно обязательно вернется в Украину. Поэтому призвал местных жителей, которые хотят жить в России, переезжать на территорию государства-агрессора.
"Если ты всю жизнь находился в Украине, но чувствовал, что это Россия, то ради своих детей и внуков, уже езжай искать себе место в России",
– призвал Зеленский.
После того языковой омбудсмен Тарас Кремень 6 августа в очередной раз встал на защиту украинского языка, призвав уважать "Соловьиную". Зато тем, кого не устраивает языковой закон и государство Украина, Тарас Кремень посоветовал поехать туда, где им будет комфортно.
Последние подобные скандалы: коротко
- В августе в Одессе запланирован концерт Ани Лорак. Организатор этого мероприятия ранее отметился рядом скандальных заявлений. Одесский медиа-магнат Артем Вознюк заявил, что "будет воевать за русский язык, если придется", а тех, кто выступает в поддержку украинского называл "предателями гребаными".
- Киевская блогерша Анастасия польских попала в скандал из-за высказываний об украинском языке. Лишь после того, как девушку уволили с работы, она решила извиниться.
- Перед тем тиктокер с ником maybe_lizaaaaa извинилась за свои слова об украинском языке. Накануне 15-летняя девушка попала в скандал, опубликовав бранное видео.