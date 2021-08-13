Сами валите с моей страны, – адвокат-любительница Шария возмутилась словами Зеленского

Киевскому адвокату Дарье Климович, похоже, не понравились инициативы президента Зеленского и языкового омбудсмена Кременя. В частности, речь идет о выезде из страны тех людей, которым нравится Россия и не нравится украинизация.

Перед этим она процитировала слова президента и языкового омбудсмена. Соответствующее видео опубликовала на странице в фейсбуке своего адвокатского бюро "Климович и партнеры".

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Что пророссийской адвокатке не нравится в украинизации

Киевская адвокат Дарья Климович процитировала слова Владимира Зеленского, который недавно сказал: "Кто не любит Украину – езжайте в Россию". Впоследствии – языкового омбудсмена Тараса Кременя: "Если вам не нравится языковой закон – езжайте в другую страну".

Адвокат раскритиковала проукраинскую позицию: смотрите видео

Также она процитировала слова националистов "Чемодан. Вокзал. Россия" и слова нардепа, что "надо валить из этой страны". Речь идет о личной переписке нардепа от "Слуг народа" Анны Колесник, которую ранее обнародовало издание "Буквы".

После этого адвокат написала: "Сами валите из моей страны". Кстати, после этого адвокат записала видео, в котором рассказала, что якобы получила сообщения и звонки с угрозами.

Адвокат в сториз в инстаграме заявила об угрозах: смотрите видео

Более того, комментируя языковой закон на той же странице в фейсбуке она заявила: "Вот только давайте мы с вами подумаем и решим, в такой стране мы с вами реально хотим жить? Действительно ли так важен в нашей с вами жизни притянутый за уши языковой вопрос? Или мы прекрасно понимаем с вами друг друга на любом языке и хотим одного: общего благополучия?".

Такие высказывания позволила себе адвокат, работающая в украинской столице. Более того, она в комментариях

Комментарий адвокатки, где она пишет о "мифическом" русском мире / Скриншот с инстаграма

Адвокат называет "русский мир" "мифическим" и оскорбляет людей – якобы они "не понимают, что это значит", а еще вкладывают в понятие "свое понимание учитывая свои интеллектуальные возможности".

Видимо, адвокат забыла о войне на Донбассе, где каждый за обстрелов пророссийских боевиков гибнут украинские военные и об оккупации Крыма Россией.

Кроме того, она публиковала сториз в инстаграме, где обозначала Шария.

Муж адвоката – любитель Шария

Муж Климович является сторонником скандального проросийского блогера Анатолия Шария. В фейсбуке мужчины, который имеет имя Александр Климович действительно есть подобные репосты.

О чем говорится в заявлениях Владимира Зеленского и Тараса Кременя

Владимир Зеленский во время интервью 5 августа сказал, что временно оккупированный Донбасс рано или поздно обязательно вернется в Украину. Поэтому призвал местных жителей, которые хотят жить в России, переезжать на территорию государства-агрессора.

"Если ты всю жизнь находился в Украине, но чувствовал, что это Россия, то ради своих детей и внуков, уже езжай искать себе место в России",

– призвал Зеленский.

После того языковой омбудсмен Тарас Кремень 6 августа в очередной раз встал на защиту украинского языка, призвав уважать "Соловьиную". Зато тем, кого не устраивает языковой закон и государство Украина, Тарас Кремень посоветовал поехать туда, где им будет комфортно.

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