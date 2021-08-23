Афганистан приостановил все рейсы из аэропорта Кабула

После захвата "Талибаном" власти в Афганистане тысячи людей пытаются вылететь из страны. Единственный способ это сделать – из аэропорта в Кабуле.

Однако из-за огромных толп беженцев на аэродроме царит настоящий хаос. В связи с этим Управление гражданской авиации Афганистана объявило о прекращении всех рейсов до дальнейших указаний.

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Все рейсы в международном аэропорту имени Хамида Карзая приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, которые готовы улететь в разные регионы страны, а также за границу, будут заранее уведомлены о возобновлении полетов,

– говорится в заявлении.

В ведомстве пояснили, что такие меры приняли для предотвращения скопления людей и беспорядков в аэропорту.

Отмечается, что власть страны работает над скорейшим возобновлением рейсов.

Обратите внимание! США попросили Украину помочь с эвакуацией из Афганистана людей, которым угрожает опасность.

Наше государство согласилось помочь в вывозе беженцев из Кабула.

Эвакуация украинцев из Афганистана: что известно

Впервые украинский самолет прибыл в Афганистан в ночь на 16 августа. Тогда из страны удалось эвакуировать лишь 8 украинцев и одновременно 72 иностранцев.

Второй эвакуационный борт доставил людей из Кабула в Киев 22 августа. На борту самолета находились 83 человека, из них – 31 гражданин Украины.

Государство продолжило спасение своих граждан и 23 августа с афганской в ​​украинскую столицу вылетело воздушное судно с более чем 100 нашими людьми.

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