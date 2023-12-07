"Не хотят воевать против Украины": "Атеш" завербовал российских военных в Курске

Российские военные отказываются участвовать в войне против Украины и начинают активно присоединяться к партизанскому движению "Атеш". В частности, россияне одной из воинских частей Курска уже завербованы и помогают с разведкой важных объектов.

К слову, недавно на сторону движения "Атеш" также перешли и россияне во временно оккупированной Евпатории. Там военные предоставили информацию о военном аэродроме, который обустроили на полуострове.

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Россияне помогают с разведкой военных объектов

Как сообщили в движении "Атеш", агенты встретились с военнослужащими воинской части №11 262 в городе Курск. Известно, что в ней немало оказавшихся там насильно россиян, они максимально саботируют выезд в Украину и не хотят воевать в преступной войне, которую развязала Россия.

Поэтому военных завербовали в "Атеш". Теперь россияне будут помогать разведке военных объектов.

Помогают нам с разведкой военных объектов на территории воинской части, а мы им – советами и поддержкой. Обещают после разведки уже начать действовать более интересно,

– сообщили в "Атеше".

В движении также были опубликованы координаты воинской части. Кроме того, в "Атеше" добавили, что движение все сильнее популяризируется среди российских военных. Часть солдат уже не скрывает того, что устала от войны и лживой пропаганды Кремля.

"Увеличение штата нашего движения является закономерным явлением", – добавили в партизанском движении.

Агенты "Атеш" завербовали военных в Курске / Фото "Атеш"

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