Аякс – Динамо: неутешительный прогноз от букмекеров относительно украинской команды

Последний соперник "Динамо" на пути в групповой этап Лиги чемпионов – голландский "Аякс". Букмекеры оценили шансы каждой из команды на проход, а также относительно исхода первого матча в Амстердаме.

По мнению ведущих букмекерских контор, больше шансов на всех имеет именно "Аякс". Это касается как и матча в Амстердаме 22 августа, так и в целом победы в этой паре.

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Так, в William Hill на победу "Аякса" принимают с коэффициентом 1,65. В то время как на победу "Динамо" на "Йохан Кройфф Арена" стоит показатель в 5,00 (это самый низкий показатель на победу киевлян среди четырех ведущих букмекерских контор). Ничья в матче – 3,80. При этом относительно прохода в групповую стадию Лиги чемпионов, то шансы "Динамо" составляют 2,25 и 1,57 – у "Аякса".



Значительно ниже шансы "Динамо" оценивают в PariMatch. На победу украинского клуба выставлен коэффициент в 5,80. На победу "Аякса" – 1,62. Ничья между командами в первом матче – 3,85. Вероятность прохода "Динамо" по сумме двух матчей эксперты оценили в 2,41. То, что пройдет "Аякс" – 1,57.

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"Фаворит спорт" имеют несколько аналогичные показатели – 1,61 на победу "Аякса" и 5,75 на победу "Динамо". Ничья в матче – 3,80. Относительно вероятности прохода "Динамо" в групповую стадию Лиги чемпионов, то коэффициент 2,52. Проход голландского клуба – 1,51.



Наибольший коэффициент на победу "Динамо" – в Marathon bet – 5,85. Хотя и на победу "Аякса" тоже самый большой из всех предложенных – 1,67. Относительно ничьей в матче, то ее оценили в 3,90. В то же время на проход одной из команд почти без изменений – 1,52 на "Аякс" и 2,61 "Динамо".



Напомним, матч "Аякс" – "Динамо" состоится в среду, 22 августа, в Амстердаме. Ответный матч запланирован на 29 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Победитель этой пары пройдет в группу Лиги чемпионов. Команда, которая проигрывает, попадет в групповой этап Лиги Европы.

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