Атака аэродрома "Шайковка" в России: в ГУР подтвердили повреждения на аэродроме
Источник:LIGA.net
Российские захватчики 21 августа сообщили, что на их аэродром "Шайковка" в Калужской области совершили атаку неизвестные беспилотники. Оккупанты подчеркнули, что в результате пострадал один из самолетов на аэродроме.
Эту информацию подтвердил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он отметил, что россияне пытаются скрыть последствия этой атаки.
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В ГУР подтвердили повреждение самолета на российском аэродроме
Андрей Юсов отметил, что, по предварительным данным, по меньшей мере один самолет врага получил повреждения на этом аэродроме. Однако он подчеркнул, что оккупанты пытаются не информировать о реальном положении вещей на аэродроме "Шайковка" в результате атаки.
Представитель ГУР МО также пояснил, что атаку на аэродром выполнили люди, находящиеся в четкой координации с представителями нашей разведки.
Есть люди, которые в координации с ГУР выполнили поставленные задачи. Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись соответственно назад,
– сказал он.
В заключение Юсов отметил, что, как и во многих других случаях, ГУР МО продолжает выполнять поставленные задачи. В том числе и на территории государства-агрессора.
Атака на аэродром "Шайковка": что известно
- Прокремлевские пропагандисты сообщили, что беспилотный летательный аппарат прилетел на территорию аэродрома примерно в 8:00 утра 21 августа. Этот БПЛА был якобы оборудован самодельным взрывным устройством и усиленной батареей.
- Следует отметить, что на месте падения беспилотника образовалась воронка и загорелся пожар. Его якобы потушили на месте без привлечения российских спасателей. Предварительно пострадавших в результате этого инцидента нет.
- Российские пропагандисты не теряя времени заявили, что Вооруженные Силы Украины якобы предприняли попытку атаки военного аэродрома с воздуха. Именно этот аэродром является базой российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, активно наносящих ракетные удары по нашей стране ракетами типа Х-101 или Х-555.
- Сам этот аэродром расположен в Калужской области России. На сколько далеко он находится от украинской границы – смотрите на карте.