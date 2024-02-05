Российский пропагандист Киселев попытался пригрозить ударом по аэропорту в Польше
Российский пропагандистский телеведущий Дмитрий Киселев обвинил Соединенные Штаты в уничтожении самолета Ил-76 над Белгородской областью. Так, он попытался пригрозить ударом по аэропорту в польском городе Жешув.
Об этом пропагандист сказал в эфире передачи "Вести недели". Видео его высказываний появилось в соцсетях, информирует 24 Канал.
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Угрозы от рупора Кремля
Киселев рассказал, что экспертиза якобы "точно установила", что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot с территории Украины. Чтобы "подтвердить" свои слова, пропагандист показал заявление главы Кремля Владимира Путина об этом.
По словам Киселева, заряжают, наводят и осуществляют пуски из систем Patriot в Украине якобы американцы.
К такому выводу пропагандист пришел из-за того, что Patriot – это современная, дорогая система противовоздушной обороны, каждый пуск ракеты из которого стоит от 3 до 8 миллионов долларов.
"Украинцам здесь не доверяют", – сказал Киселев.
Он заявил, что американским военным в Киеве и тем, кто "дистанционно ведет украинцами войну против России", предоставлено оружие и "широкие полномочия", а ответственность за последствия его применения с них снята.
Подытожил свою речь Киселев угрозой нанести военный удар по территории Польши.
"В США почему-то считают, что быстро проходя из одного окна Овертона в другое и провоцируя Россию все больше, им это и в дальнейшем будет сходить с рук. Но где тогда остановиться? Какой механизм торможения? Если остались только военно-технические методы, тогда как вариант польский аэродром Жешув, который является основной перевалочной базой для западного оружия для Украины, становится все более очевидной целью", – сказал Киселев.
Угрозы Киселева: смотрите видео
Падение российского Ил-76: последние новости
- В Белгородской области утром 24 января сбили самолет Ил-76.
- Россияне сразу же придумали версию, что, мол, на этом воздушном судне находились наши военнопленные, которых должны были обменять.
- Буданов заявил, что Россия предоставила недостаточно доказательств для подтверждения своих заявлений относительно авиакатастрофы с самолетом Ил-76.
- Андрей Юсов рассказал, что обмен 31 января – это почти завершение того обмена, который должен был состояться 24 января. Вернули всех, кого имели, кроме тех 65 украинцев, которых Россия объявила погибшими. Он отметил, что Украина обращалась с запросами о передаче тел. Сейчас российская сторона не соглашается на это.
- После падения Ил-76 омбудсмен Дмитрий Лубинец сразу обратился в Международный комитет Красного Креста, однако ответа нет. По его словам, комитет не требует от России никакой информации о пленных.