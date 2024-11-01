Московские аэропорты приостановили работу из-за угрозы дронов
В московских аэропортах ввели план "Ковер" из-за замеченного БпЛА. Рейсы временно не принимали и не отправляли.
В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" из-за опасности атаки беспилотников временно остановили работу. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
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Почему была приостановлена работа московских аэропортов
Согласно их источникам, движение БПЛА было замечено со стороны Калужской области, что привело к введению специального плана "Ковер".
Все рейсы в воздушные гавани Москвы были временно приостановлены – как на прилет, так и на вылет.
Обратите внимание! В то же время сообщалось, что самолет авиакомпании "Россия", следовавший из Санкт-Петербурга в Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Шереметьево", вероятно из-за утечки топлива. Пассажиров перевезли в Алматы резервным самолетом.
По состоянию на 15:25, аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу и функционируют в штатном режиме.
Что известно об атаках дронов по российским аэропортам: последние новости
Недавно из-за атаки дронов закрыли и аэропорт в Саратове.
Кроме этого, в российском Мурманске временно закрыли местный аэропорт, а также задержали рейсы в аэропорту соседних Апатитов из-за угрозы беспилотников.
К тому же также стало известно, что до 2028 года Россия планирует потратить более 11 миллиардов рублей на защиту 31 аэропорта и аэродрома от дронов, установив антидронные системы.