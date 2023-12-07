В Академии Генштаба России – новый набор абитуриентов: большинство из них воевали в Украине
Источник:Минобороны Британии
С началом зимы Россия начала новый набор в Академию Генерального штаба России. Стало известно, что более половины офицеров воевали в Украине.
Такие россияне в будущем имеют перспективу повышения, то есть займут руководящие должности в российской армии. Они будут использовать опыт, полученный в Украине.
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оккупанты в Академии
В начале декабря Россия начала набор российских офицеров в Академию Генерального штаба. Минобороны России утверждает, что более 60% военнослужащих имеют боевой опыт – вероятно речь идет об опыте во время войны в Украине.
Студенты академии обычно имеют звание от майора к генерал-майору (эквивалент генерала с одной звездой в системе НАТО) и имеют потенциал для высшего командного состава,
– объясняет разведка Британии.
Там отметили, что, несмотря на то, что большая доля российских оккупантов, таких как пилоты, задействованы в операциях в Сирии, боевой опыт сейчас более распространен среди кадрового состава российских офицеров среднего уровня из-за войны в Украине.
В ближайшее время, вероятно, эти офицеры будут применить свой опыт войны в Украине для управления российской армией.
Война в Украине: последние новости
- За последние сутки украинские защитники ликвидировали 1120 солдат российской армии. Таким образом, общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения составляют уже 336 230 единиц личного состава.
- Агентам движения "Атеш" удалось завербовать российских военных одной из частей Курска – они помогают с разведкой важных объектов. Там находятся немало россиян, оказавшихся там насильно, и они максимально саботируют выезд в Украину и не хотят воевать в разразившейся Россией преступной войне.
- В связи с потерями вооружения россияне начали поставлять на фронт устаревшие артсистемы. Также у них зафиксировано доминирование прицепной артиллерии, что связано с тем, что украинские силы выбивают их САУ.