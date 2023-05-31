Мелитополь в ожидании ВСУ: активисты показали огненные фото сопротивления оккупантам

Украинцы в оккупированном Мелитополе дают отпор информационной кампании России. Чтобы не подчиниться оккупантам, украинцы уничтожают российскую пропаганду.

Движение гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента" показало, что жители Мелитополя уничтожают русскую макулатуру и символику врага.

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Активисты сжигают русскую символику в оккупированном Мелитополе

Активисты движения "Желтая лента" сожгли более 100 экземпляров "аквафрешных" газет, чем в очередной раз продемонстрировали, что не подчинятся оккупантам.

"Мелитополь в ожидании ВСУ", – подчеркнули активисты.

Активисты сжигают российскую макулатуру и символику в Мелитополе / Фото "Желтая лента"

Что известно о движении "Желтая лента" Движение сопротивления возникло в Херсоне. В декабре 2022 года организация получила премию Сахарова – ежегодное отличие Европейского парламента за свободу мысли. В рядах движения тысячи украинцев.



Ранее участники движения "Желтая лента" Движение сопротивления возникло в Херсоне. В декабре 2022 года организация получила премию Сахарова – ежегодное отличие Европейского парламента за свободу мысли. В рядах движения тысячи украинцев.Ранее участники движения "Желтая лента" призывали людей , оставшиеся на временно оккупированных территорий, присоединиться к мощной акции "Наступает время деоккупации" и превращать российские "зетки" в песочные часы.

Что происходит в Мелитополе