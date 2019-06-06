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      Активисты требуют проверить факты сотрудничества мэра Одессы с ОПГ Галантерника-Ангерта

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      Геннадий Труханов
      Геннадий Труханов / hromadske.ua

      Активисты ряда общественных организаций требуют проверить факты сотрудничества мэра Одессы Геннадия Труханова и его партии с организованной преступной группировкой Александра Ангерта и его партнера Владимира Галантерника.

      Об этом говорится в расследовании "Схемы преступных группировок Одессы, которые тесно связаны с городской властью".

      Расследование совместно провели журналисты "Украинской службы информации" при поддержке одесского "7-го канала". В результате были выявлены многочисленные факты содействия городскими властями Владимиру Галантернику в присвоении городской собственности, в том числе несколько сотен гектаров земли в прибрежной зоне и в парках, обеспечение ремонта объектов частной собственности за средства городского бюджета и даже в приватизации целой городской площади.

      "Например, та же Старосенная площадь была приватизирована по так называемой "туалетной схеме", когда владелец маленького помещения в 20 кв. м просит местные власти сначала отдать ему в аренду, а затем и на выкуп площадь в пол гектара. При "правильной" поддержке городской власти несоответствие желаний того, кто просит и его фактическая собственность не берется во внимание. В дальнейшем уже на частной территории строятся дома, торговые центры или будки для торговли. При этом все это украшается якобы реконструкцией на благо горожан. В таком случае еще и большая часть коммерческих конструкций строится за счет средств из городского бюджета", – говорится в расследовании.

      Опрошенные журналистами юристы признают, что реализовать подобную схему без полного содействия городской власти Владимир Галантерник бы не смог. Но если бы речь шла только о городской земле, то это было бы обычной коррупцией.

      Тандем Труханова и Галантерника пошел дальше и захватывает военный аэродром.

      "40 человек захватили военный аэродром "Школьный" в Одессе. Этот аэродром все еще заблокирован. Часть территории захвачена частными структурами, принадлежащими т.наз. компании City", – заявил нардеп Мустафа Найем с трибуны Верховной Рады.

      На месте аэродрома должен вырасти новый жилой микрорайон Аэропортовский. Его еще в марте 2015 года предусмотрел городской совет под руководством все того же Геннадия Труханова в новом Генплане Одессы.

      "Городская власть передала компании Галантерника около 90 га под застройку, включая часть территории военного аэродрома. Представить, что сохранится военный аэродром со взлетной полосой, с истребителями, что там базируются и перехватчиками, а также ракетными комплексами внутри жилого квартала очень сложно. Просто аэродром застраивают высотками по решению городской власти, захватывая фактически земли, которые им не принадлежат", – рассказал эксперт Олег Михайлик.

      Сегодня в судах Одессы рассматривается более десятка дел, связанных с коррупционными скандалами, в которых замешана одесская городская власть. А активисты продолжают нести в правоохранительные органы данные о незаконных действиях преступной группировки во главе с Галантерником, политическое крыло которого возглавляет сам мэр Одессы Геннадий Труханов.

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      Теги: Новости политики Расследования Геннадий Труханов Новости Одессы
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