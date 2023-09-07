Враг боится флангового удара: ВСУ мощно уничтожают артиллерию россиян на Мариупольском направлении
Силы обороны активизировались в направлении Новодонецкого и Новомайорского, где выбивают артиллерию противника и предположительно готовят плацдарм для наступательных действий в направлении Мариуполя.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что со стороны украинских сил такая активизация осуществляется перманентно и, по меньшей мере, на 4 участках только Запорожского фронта.
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Украинские силы ищут слабые места в обороне врага
В целом по ВСУ по всему Запорожскому фронту ликвидируют оккупантов, уничтожают оборонные сооружения и артиллерийские установки в контрбатарейной борьбе.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
А этот участок фронта в районе Новодонецкого и Новомайорского расположен западнее Угледара, и это действительно уже Мариупольское направление. Этим и обусловлено беспокойство врага, потому что украинские силы могут зайти с фланга в его группировку,
– объяснил Кузан.
Также украинские силы проводят успешные действия на разных участках фронта. Раньше вблизи Работиного, сейчас – западнее Угледара.
ВСУ готовят плацдарм для наступления на Мариуполь: смотрите видео
Мы можем перебрасывать наши резервы, концентрировать наши усилия на разных участках фронта и нам это легче делать, чем оккупантам. Это заставляет их применять новые резервы и растягивать их по всей линии фронта. И это не позволяет врагу концентрироваться на одном участке,
– отметил Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Благодаря перманентному давлению на противника со стороны Сил обороны, можно будет почувствовать, где проваливается оборона оккупанта и именно там нанести решительный удар.
"Но это не произойдет одномоментно, это методическая, кропотливая работа – контрбатарейная борьба, выбивание тяжелой артиллерии, бронированной техники. И она продлится еще в ближайшие недели", – подчеркнул Сергей Кузан.
Ситуация на фронте: важное
- Наши защитники подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополя в Харьковской области. Эти села находились в так называемой "серой зоне" и после освобождения оккупированной территории Харьковщины в эти населенные пункты никто не заходил, потому что они были заминированы. А сейчас бойцы из ГПСУ разминировали путь к этим селам и подняли там украинский флаг.
- Также в Нацгвардии сообщили, что оккупанты усиливаются на Юге за счет перегруппировки войск по другим направлениям и резервам. Ведь россиянам нужно во что бы то ни стало остановить мощное продвижение ВСУ на Южном направлении.
- Противник, несмотря на тяжелые потери, не прекращает наступательные операции на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. А также пытается вести контратаки на Бахмутском направлении.
- В то же время в американской разведке считают, что украинское контрнаступление начало набирать обороты. Более того, разведчики считают, что украинские силы могут преуспеть на поле боя и прорвать все линии мощной обороны врага до конца года.