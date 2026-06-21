Почти два года считался пропавшим без вести: на фронте погиб Александр Чайка

Украина потеряла ещё одного защитника. На войне погиб Александр Чайка.

Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра Ирпеня Анжела Макеева.

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Что известно о погибшем защитнике?

Александр Чайка родился 23 сентября 1988 года в Виннице. В 2010 году он переехал в Ирпень и уже там создал семью, работал и учился.

Украинский защитник получил высшее образование в Национальном университете биоресурсов и природопользования, а впоследствии начал работать водителем. В 2020 году он во второй раз стал отцом.

В ряды ВСУ защитник вступил в 2023 году и приступил к службе в составе 31-й отдельной механизированной бригады. За добросовестное выполнение боевых задач Александр Чайка был награждён знаком отличия командира.

Во время выполнения боевого задания 22 июня 2024 года военный попал под минометный и стрелковый обстрел и получил тяжелые ранения.

Почти 2 года его считали пропавшим без вести. ДНК-экспертиза 12 июня 2026 года подтвердила гибель Александра Чайки. У защитника остались жена, двое детей, родители и бабушка.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Чайки. Светлая память!

Кого ещё потеряла Украина?

Украина потеряла на фронте еще одного защитника. В Донецкой области погиб майор полиции Дмитрий Пономаренко. Защитник родился 29 октября 1985 года в Донецкой области и более 20 лет отдал службе, возглавлял сектор участковых офицеров полиции.

На войне погибли жители Луцкой общины: Ищук Александр, Снопко Руслан и Лавренчук Дмитрий. Они защищали Украину в Донецкой и Днепропетровской областях.

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб майор полиции из Житомирской области Юрий Гулько. Мужчине теперь навсегда 42 года.