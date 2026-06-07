Был человеком чести и большого сердца: на войне погиб Александр Любарец

Украина потеряла еще одного защитника. На войне погиб 23-летний капитан Александр Любарец.

Об этом сообщил Турбовский поселковый голова Игорь Соць.

Смотрите также До войны работал юристом в Центре противодействия коррупции: на фронте погиб Виталий Цокур

Что известно о погибшем военном?

По словам Соца, Александр Любарец был настоящим патриотом Украины. Молодой офицер имел большое сердце и всегда был честен. Ему было всего 23 года.

Трудно осознать, что больше не прозвучит его голос, не появится его улыбка, не осуществятся его замыслы. Невыносимую боль сегодня переживают родители, родные, друзья, собратья и все, кто знал Александра,

– написал Соць.

В субботу 6 июня в Турбовской общине украинского военного провели в последний путь. Соць отметил, что никакие слова не смогут залечить рану от потери.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Любарца. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

На фронте погиб старший сержант Игорь Никитенко, который воевал еще с 2014 года. Украинский защитник участвовал в тяжелых боях на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Херсонщине, а также проходил службу в составе 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 12 бригады специального назначения "Азов".

Ушла из жизни харьковская волонтер Тина Пир. Она была участницей Общественной организации "Пятихатки-БАМ". Она помогала жителям прифронтовых и приграничных территорий, а также занималась эвакуацией мирного населения.

Стало известно о еще одной тяжелой потере Украины на фронте. Погиб воин Ярослав Коваль, казак Гром. Ярослава знали тысячи людей, которые посещали Национальный заповедник "Хортица". Там можно было увидеть его мастерство владения всеми видами казацкого оружия.