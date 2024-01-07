"Лукашенко готовит почву": может ли Беларусь под давлением России присоединиться к войне

Александр Лукашенко заявил, что 2024-й год будет очень непростым для белорусов. Мол, на них будут "тренироваться перед президентскими выборами" в 2025-м году. Но главный сценарий для самопровозглашенного президента Беларуси – остаться у власти до последнего дня.

Об этом 24 Каналу заявил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, отметив, что Лукашенко фантастически любит в жизни только одно – власть. Он добавил, что белорусский диктатор подписал закон, свидетельствующий о том, что он к чему-то готовится.

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"Вместе с тем готовится и это спровоцировало определенные дискуссии в обществе. Он начал это отрицать: "Несмотря на то, я планирую идти дальше". Но сейчас он заявляет, что "есть угроза, нас будут испытывать как с Востока, так и с Запада", – сказал Латушко.

Если белорусский диктатор говорит о Востоке, то речь идет о России. А вот Запад Лукашенко постоянно считает "врагом, который хочет его свергнуть с власти".

Вступит ли в войну белорусская армия

Самопровозглашенный президент Беларуси боится России и Запада. Он попал в ловушку, когда нужно бояться и белорусского народа. Ведь он в конституционном большинстве против Лукашенко.

Может ли Россия заставить его направить войска (в Украину – 24 Канал)? Нет. Это нереальная история, ведь белорусский народ не разрешит. Это сразу триггер, волнение, это серьезные проблемы внутри страны,

– убежден руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси.

Александр Лукашенко ежедневно задерживает людей и проводит репрессии, понимая, что общество не изменило к нему свое отношение. К тому же более 90% белорусов не поддерживает то, чтобы белорусская армия воевала в Украине.

Боязнь белорусского диктатора

В феврале 2024-го года в Беларуси запланированы выборы в парламент. Однако их, отметил Латушко, нельзя называть "выборами". Ведь в стране тысячи политзаключенных, нет ни одной оппозиционной партии, ни одного независимого СМИ, а все неправительственные организации ликвидированы.

"Выборами" это назвать невозможно. Критика недопустима. Это сразу же тюрьма", – отметил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета.

Что касается президентских выборов в Беларуси, которые запланированы на 2025-й год, то здесь могут быть сценарии. Лукашенко никогда за свою историю не шел на досрочные выборы. После событий в 2020-м году, когда белорусы вышли на массовые протесты, ведь не доверяли результатам президентских выборов, он боится летних кампаний.

Поэтому нельзя исключать вариант, что Лукашенко пойдет на выборы в зимний период – например, в феврале 2025-го года. А в этом году он теоретически может объявить начало предвыборной кампании.

"Подготовка к выборам началась. Фактически он начинает уже зондировать здесь почву. Зондировать и расставлять опорные точки, определять существующие угрозы", – добавил Павел Латушко.

Александр Лукашенко готовится к выборам