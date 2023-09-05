Приняли важные решения: Сырский съездил к десантникам и штурмовикам на фронт
Источник:Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил части десантно-штурмовых войск и штурмовой пехоты. Также он обсудил с командирами ситуацию на фронте.
Во время своей поездки Сырский также наградил наших военных. Он поблагодарил защитников за примерное выполнение задач.
Обратите внимание Россияне хотят прорвать оборону на Луганщине, под Бахмутом ВСУ идут вперед, – Сырский
Сырский съездил на фронт
Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил части десантно-штурмовых войск и штурмовой пехоты. Он обсудил с командирами ситуацию на фронте. Сырский отметил, что они спланировали дальнейшие действия и приняли важные решения.
Также наградил наших военных, поблагодарил за образцовое выполнение задач. Все мужественные, все сильные. Идем вперед, уничтожаем врагов и их технику, возвращаем под контроль нашу землю,
– подчеркнул генерал-полковник.
Сырский на фронте: смотрите видео
Другие важные визиты Сырского
- Напомним, что недавно Александр Сырский посетил бойцов на линии фронта. В частности, он обсудил ситуацию на Востоке и наградил воинов. Отдельно командующий обсудил усложнение обстановки на Купянском направлении. Сырский сообщил, что во время визита принял ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны.
- 8 августа стало известно, что Сырский посетил боевые подразделения на Купянском направлении. Он вместе с командирами обсудил решения и действия в районе боевых действий.
- Кроме этого, Александр Сырский ездил на Бахмутское направление. Генерал-полковник вместе с командирами принял ряд важных решений. Он рассказал, что с командирами приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику.
- Также Сырский пообщался с защитниками восточного фронта и вручил подарочные подарки. Во время общения с военными генерал-полковник сказал, что, несмотря на все прогнозы, наши воины продолжают уничтожать ЧВК "Вагнера" и другие наиболее боеспособные подразделения врага.