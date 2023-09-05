Приняли важные решения: Сырский съездил к десантникам и штурмовикам на фронт

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил части десантно-штурмовых войск и штурмовой пехоты. Также он обсудил с командирами ситуацию на фронте.

Во время своей поездки Сырский также наградил наших военных. Он поблагодарил защитников за примерное выполнение задач.

Обратите внимание Россияне хотят прорвать оборону на Луганщине, под Бахмутом ВСУ идут вперед, – Сырский

Сырский съездил на фронт

Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил части десантно-штурмовых войск и штурмовой пехоты. Он обсудил с командирами ситуацию на фронте. Сырский отметил, что они спланировали дальнейшие действия и приняли важные решения.

Также наградил наших военных, поблагодарил за образцовое выполнение задач. Все мужественные, все сильные. Идем вперед, уничтожаем врагов и их технику, возвращаем под контроль нашу землю,

– подчеркнул генерал-полковник.

Сырский на фронте: смотрите видео

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