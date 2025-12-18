Был родом из Мариуполя: на фронте пал воин Александр Вовкушевский
- Александр Вовкушевский, солдат родом из Мариуполя, погиб 30 мая 2025 года во время выполнения боевого задания в Курской области.
- Он служил водителем штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка "Скала" и был похоронен 17 декабря на Аллее Героев в Боярке.
Во время выполнения боевого задания на фронте погиб солдат Александр "Куш" Вовкушевский. Военный родом из Мариуполя пал в мае 2025 года.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Боярскую городскую территориальную общину.
Что известно о павшем?
Александр Вовкушевский с позывным "Куш" 1993 года рождения был родом из Мариуполя, Донецкой области. В 2012 году получил среднее специальное образование по специальности электромонтера. Впоследствии работал автомехаником-слесарем в сервисном центре DAF.
Отмечается, что военный проживал в Боярке Киевской области как внутренне перемещенное лицо. В ряды ВСУ его призвали 26 февраля 2025 года. Он служил водителем штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка "Скала".
Впоследствии стало известно, что воин погиб 30 мая 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи поселка Новый путь в Курской области. До этого некоторое время его считали пропавшим без вести.
Его родители умерли, а собственной семьи он не имел, говорится в сообщении.
Просим жителей общины достойно почтить память погибшего Героя. Скорбим, склоняя головы в скорби,
– добавили в Боярской МТГ.
Похоронили Александра Вовкушевского 17 декабря на Аллее Героев на кладбище в Боярке.
Редакция 24 Канала выражает уважение павшему Защитнику. Вечная память Герою!
Кого недавно потеряла Украина на фронте?
Тодор Кузьмов из Болгарии погиб, защищая Украину. Он стал третьим болгарским добровольцем, чью гибель подтвердили в войне России против Украины.
На фронте также погиб командир отделения БпЛА Константин Штифурак. До службы в Силах обороны он работал оператором и режиссером.
Погиб защитник Юрий Костышин, известный как Кот Характерник. В мирной жизни он был фотографом, чьи работы демонстрировали в Украине и за рубежом.