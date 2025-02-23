Пошел защищать Родину и не вернулся: на Луганщине погиб Александр Житний

На Луганщине погиб стрелок-зенитчик Александр Житний с Сумщины. Он добровольно присоединился к рядам ВСУ в начале полномасштабного вторжения и отдал жизнь, защищая Украину.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Боромлянский сельский совет. Его жизнь оборвалась в бою на Лиманском направлении.

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Отдал жизнь за Украину

Александр Житний родился 7 августа 1985 года в селе Боромля Тростянецкого района. В рядах ВСУ служил стрелком-зенитчиком ракетного взвода.

Погиб 2 февраля 2025 года у Нововодяного, что в Сватовском районе Луганщины.

Он достойно нес службу, был предан военной присяге и до последнего противостоял нашествию оккупантов. Подвиг мужественного солдата навсегда останется в сердцах земляков,

– отметили в общине.

Прощание с погибшим состоялось 21 февраля 2025 года в Полтаве. Александру Житнем навсегда 39 лет.

Напомним, Аркадий Кушнир, боец 31-й отдельной механизированной бригады, погиб 17 мая 2024 года во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Винницкая община попрощалась с ним 20 февраля 2025 года; у защитника остались четверо детей, двое внуков и жена.