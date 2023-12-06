Кто придумал идею для войны и помог Путину создать армию зомби

Для того чтобы преодолеть врага, нужно понимать его методы и идеологию. Изучая московскую пропаганду, я натолкнулся на настоящий экстракт ценностей, которыми пытаются прикрыть и объяснить агрессию России против Украины. Как Александр Зиновьев стал символом и основой идеологии войны – читайте в авторской колонке для 24 Канала.

В этом тексте я наконец-то раскрою цель создания Зиновьевского клуба. Для этого нужно копаться в базовом коде московской идеологии, сорвав все фиговые листья кремлевской пропаганды.

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Россия трещала по швам

Другой участник Зиновьевского клуба – директор эдакого Евразийского коммуникационного центра – вообще раскрыл карты своей формулировкой идеологии: "Не бывает общества без идеологии. Идеология – это система ценностей, это и литература, и философия, и культура. А пропаганда – это информационное сопровождение идеологии, информационное сопровождение ценностей общества".

Об этом он заявил в начале июня 2014 года на открытии Зиновьевского клуба. Россия как раз совершила аннексию Крыма, ожесточенные бои шли на Донбассе. К слову сказать – идеологии де-факто запрещены в самой российской конституции, но без нее Россия начала потихоньку трещать по швам.

На открытии научный руководитель центра имени Зиновьева в МГУ Юрий Солодухин заявил, что Россия проигрывает в информационной войне Запада, потому что в советские времена Москва пользовалась идеями марксизма, а нынешней пропаганде не на что опираться. Он предположил, что в качестве основы могут взять православные ценности.

Ну а известний нам уже из предыдущего текста Тимофей Сергейцев – политтехнолог, помогавший победить на выборах Леониду Кучме – заявил, что в противовес либеральной и неолиберальной пропаганде, ведущейся за средства США, существует российская философия.

Из этих цитат мы видим, что в России возник глубокий идеологический кризис. Что все сложнее становилось удерживать население в состоянии покорного стада. Украденную московскими историками великую историю Украина забирает обратно. Остается водка, патриарх Кирилл Гундяев, престарелый Путин и гордость за победу во Второй мировой, которая стала возможной для Советского союза благодаря американскому лендлизу, а также огромной жертвенности и силе украинского народа.

Так на какую же такую российскую философию решили опираться политтехнологи? Кто стал абсолютом, идейным лидером и морковкой, которую повесили перед носом российского солдата и тот бездумно следует за ней под пули и снаряды насмерть, совершив преступления на украинской земле?

Идейный лидер россиян, планировавший убийство Сталина

Раньше я рассказывал о московском методологическом клубе, в который входили советские ученые с мощным аналитическим складом ума. Этот кружок был сформирован философом Александром Зиновьевым, который произвел большое впечатление на будущего философа Георгия Щедровицкого, а тот на уже упомянутого Тимофея Сергейцева. А уже дальше они распространили свои идеи, знания и влияние на сотни и сотни второстепенных ученых, социологов и технологов.

Чем так поражал студентов, ученых и политиков сам Зиновьев Родился в дремучей глубинке России, в деревне, от которой уже не осталось и следа, в Чухломском районе Костромы, но прорвался в Москву. Возможно, помогли связи по его родословной, потому что были упоминания, что его княжеские предки были сосланы царем. А может, пробился собственным умом.



Пришлось ознакомиться с некоторыми его трудами. Также нашел видео встречи Зиновьева и будущего президента России, а тогда еще опального политика, Бориса Ельцина. В их разговоре при посредничестве ведущего Зиновьев признается, что до Второй мировой был в составе террористической группы, которая планировала убийство Иосифа Сталина, потому что тот был негодяем. Нападение не произошло, потому что они получили револьвер, но он не стрелял. В 1953 году Сталин умер сам.



Это стало невероятным потрясением для Зиновьева, поскольку, как он утверждает, его особенность состоит в том, чтобы быть против лидеров власти. Ведь он – идейный коммунист и совершенно бескорыстный человек – имеет отвращение и протест в отношении партийных руководителей и их ценностей и способов управления. Так вот, после смерти Сталина Зиновьев пошел в запой, хотел покончить с собой, а как отрезвел, стал подносить Иосифа Виссарионовича, звать его величественным историческим человеком. Страшным, но величественным. И тогда же начал ругаться на людей, плохо говоривших о Сталине, со словами: "Мертвого льва любой ишак копнуть может". Вам тоже это кажется психическим расстройством?

Однако следует признать, что научные работы Зиновьева по логике и социологии весьма сильны и последовательны, в частности, монография "На пути к сверхобществу". Я скажу проще: в своих научных работах Зиновьев написал руководство пользователя по управлению обществом и сервисный мануал по ремонту и программированию государств.

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Если рядовой гражданин просто поленится читать его труды, потому что над ними нужно думать, то спецслужбы и политики сразу же поняли их огромный потенциал. Первое, с чего Зиновьев начинает ту монографию по социологии, – так это из главы о едином языке и его определяющем влиянии. Любое определение так называемого "русского мира", которое пытаются слепить российские пропагандисты, начинается с русского языка. А уже дальше – обязательно культура, к которой прилагается религия, философия и так далее.

Сравните с тем, что в течение десятилетий пытались, иногда довольно успешно, вбить в голову украинцам относительно необходимости украинского языка – "какая разница на каком языке". Все что угодно, лишь бы украинский народ не начал вместе говорить на украинском. Московитам нужен хотя бы один "русский" голос, а дальше уже технологи придумают, как создать иллюзию, что этот голос доносится от всей Украины.

Попытки уничтожения украинского языка и культуры и их развития, а также замещение их русским языком более двух десятилетий назад было подготовкой к захвату Украины.

Но вернемся к Зиновьеву, которого выгнали за его сатирическое произведение из СССР в 1978 году и лишили гражданства. После этого он поселился в Германии, Мюнхене. Там продолжил свою деятельность. Те, кто с ним общался, отмечали глубокую тяжелую ностальгию по родине. Однако он не вернулся в Россию, когда развалился Союз, хотя преград не было. Он вернулся в 1999 году, когда путь к власти готовился прокладывать Путин.

Собственно, свою книгу "На пути к сверхобществу", написанную в Мюнхене в 1998 году, он издал в 2000 году. А в 2003 году в печать вышла "Идеология партии будущего", в которой автор излагает искажение реальности с помощью идеологии и доказывает, что это правильно. Потому что так достигается единообразие и контролируемость поведения общества.

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Позволю себе процитировать два предложения: "Например, чтобы побуждать граждан страны защищать ее от врага, идеология должна создавать апологетическую картину своего общества, то есть выделять и подчеркивать его преимущества и преуменьшать или вообще умалчивать его недостатки. Также нужно создать критически негативную картину общества врага, то есть умалчивать его преимущества и выделять его недостатки. Образ врага должен создаваться таким, чтобы к нему возникала ненависть".

Зиновьев оправдывал идеологическую ложь объяснением, что введение в заблуждение населения является одним из методов идеологии, чтобы достичь высшей цели. Что просто такова сущность идеологии как явления.

Дело Зиновьева после его смерти

В 2006 году Зиновьев умер. Его прах отвезли на место пропавшего села, где он родился. Участники прощания добирались туда вертолетом, на вездеходе. А из соседних сел шли пешком, потому что деньги на вездеход были только у телеканала, показывавшего, где развеяли сухой остаток выдающегося российского философа. Того, кто научил террористов Путина превращать население России в зомби и вложил ему в голову идею безграничной власти и неотвратимого имперского будущего для современной тюрьмы народов.

После смерти Зиновьева монополию на имя и работы получила его жена Ольга. Дочь бывшего НКВДщика быстро сориентировалась и начала продвигать идеи умершего отца в угоду кремлевской верхушке.

Ольга Зиновьева сплотила часть приспешников своего умершего мужа и идейно близких деятелей, и в июне 2014 года под крылом информационного агентства "Россия сегодня" создали Зиновьевский клуб, на котором четко обозначили, что будут заниматься идеологической работой на службе Кремля.

Примечателен факт, что Ольга стала инициатором театрального представления по мотивам книги своего мужа "Иди на Голгофу". С предложением обратилась к солисту русского Большого театра Андрею Меркурьеву. Тот согласился создать постановку, при чем дебютный показ должен был состояться в Одесском театре оперы и балета. С какой стати? Показывайте своим россиянам…

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Но в сентябре 2013 года начались репетиции. Понятно, что тогда был зеленый свет российским театральным труппам. Однако сам спектакль под названием "Крик" сыграли в начале мая 2014 года, когда Россия уже совершила открытую агрессию против Украины. Когда по Одессе бегали провокаторы с призывами в поддержку "русского мира". И когда народ Украины показал, что ему не нужна московская реальность.

Очевидно, что Служба безопасности Украины в тот момент уже должна была заблокировать въезд российским актерам и режиссерам, а Министерство культуры должно было запретить проведение спектакля.

Но культурную черную отметку от российских идеологов передали в самом центре Одессы. Ольга Зиновьева хвасталась аншлагом, несмотря, цитирую на "непростой период". Новоназначенным министром культуры того времени был Евгений Нищук. Может быть, он просто не знал.

Приспешники Зиновьева действуют до сих пор

С момента начала войны в 2014 году и по сей день Зиновьевский клуб проводит регулярное собрание, на котором показывает прогрессию образования современной российской идеологии. Он проталкивает нарративы в стиле "почему Россия права?".

А теперь о символах. К столетию философа на территории МГУ должны были открыть центр под названием Зинотека. Из условно забавного – сейчас на сайте клуба висит гневное сообщение, что в российских властях заблокировали выделение средств на проект через латинскую букву Z, ставшую символом военной операции против Украины. Вроде бы сработала пятая колонна. С другой стороны, почему они так за нее держатся, не лучше ли для памяти об истинном московском философе использовать кириллицу? Но все больше похоже, что деньги снова банально украли, по давней российской традиции. Главное, идеология работает.

На мой взгляд, сказанного достаточно, чтобы понимать масштабы влияния методологов на Кремль и их участие в войне против Украины. Мы рассмотрели основу идеологии "русского мира", как и кем была разработана технология создания любой идеологии, и что вполне возможно через пропаганду привить любые ценности и изъяны, потому что ложь – одна из ее сущностей. И, может быть, мы узнали, в честь кого возникла буква Z на бортах российской техники.