Сырского представили западным командующим: о чем генералы вели разговор
Источник:Минобороны Украины
Новоназначенного главнокомандующего ВСУ Александра Сирского представили Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Также украинского генерала представили командующему Группой содействия безопасности Украины.
Это представление главнокомандующего ВСУ состоялось в формате видеосвязи. Курировал весь процесс, а также непосредственно участвовал и Министр обороны Украины Рустем Умеров.
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Сырского представили западным командующим
Рустем Умеров представил Александра Сырского Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи и командующему Группой содействия безопасности Украины Антонио Агуто. По словам главы Минобороны, между украинским и западными генералами состоялся "четкий и предметный разговор".
Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком озвучил приоритеты,
– объяснил Умеров.
Среди приоритетов, которые назвал Александр Сырский, были:
- оптимизация структуры ВСУ;
- улучшение качества подготовки наших военных;
- доукомплектование имеющихся бригад и создание новых;
- обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике.
Министр обороны также отметил, что отдельно Сырский вместе с западными командующими обсудили постоянное увеличение средств радиоэлектронной борьбы, чтобы нивелировать угрозу вражеских дронов. Еще одной темой было обеспечение ротации бойцов на фронте.
"Впереди – много работы и решений, необходимых для нашей победы", – заметил Умеров.
Умеров и Сырский целый день провели на фронте
- Владимир Зеленский 13 февраля традиционно обратился к украинским гражданам. Глава государства рассказал, что новоназначенный Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава Минобороны Рустем Умеров объехали горячие точки фронта.
- В частности, они доложили президенту о нынешней ситуации. Прежде всего говорится об Авдеевке, Купянск, Лиман, то есть те направления, где нужно максимум внимания и где главнокомандующий ВСУ и министр обороны решают все насущные проблемы.
- Президент подчеркнул, что Сырский и Умеров решали вопросы комплектации подразделений, их укрепления и управления ими. Зеленский анонсировал, что будет усиление дронами, РЭБ, командные позиции будут тоже укреплены, а после того, как все выполнят, будет подробный доклад.
- В этот же день Владимир Зеленский назначил нового специального уполномоченного президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины. Эту должность занял Евгений Мойсюк.